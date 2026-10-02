Astro-Woche
3.10. – 9.10.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Ihr MADONNA-Horoskop (3.10. – 9.10.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Vernünftig dosierte Ambitionen, die den Partner nicht zu viel abverlangen, könnten Beziehungen nachhaltig stärken. Geraten Sie nur nicht auf Abwege!
- Gesundheit: Mars bringt ab Montag einen mächtigen Energieschub. Lassen Sie sich trotzdem gründlich durchchecken!
- Beruf: Ihr Ehrgeiz erwacht wieder. Hören Sie trotzdem auf andere und hüten Sie Ihre Finanzen gut!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Mars im Löwen und Venus im Skorpion sind eine brisante Konstellation für Sie. Bemühen Sie sich ab Mittwoch um vernünftige Aussprachen. Cool bleiben!
- Gesundheit: Schalten Sie am Montag und Dienstag unbedingt deutlich zurück. Ab Mittwoch wird es wieder leichter.
- Beruf: Unter der Merkur- und Venus-Opposition ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie Konfrontationen!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Leidenschaft und Loyalität müssen kein Widerspruch sein. Beleben Sie Ihre Partnerschaft neu! Abenteuerlustige sollten aber nicht mit dem Feuer spielen.
- Gesundheit: Mars stimuliert Ihre Lebensfreude, es ist aber auch eine gute Woche für regenerative Pflegemaßnahmen.
- Beruf: Große neue Ideen und Vorhaben? Überzeugen Sie erst mal andere und rechnen Sie genauer nach!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Gut, wenn Sie jetzt toleranter und großzügiger werden. Loyalität wird zwar nach wie vor großgeschrieben, aber eingesperrt darf man Sie nicht fühlen.
- Gesundheit: Es wird Zeit, sich mehr Spaß und Lebensfreude zu verordnen. Es sollte nur nicht zu exzessiv werden.
- Beruf: Konflikte liegen in der Luft. Gründliche Klärung ist unerlässlich. Aber erst ab Mittwoch!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Der Durchsetzung Ihrer Wünsche scheinen keine Grenzen gesetzt. Rücksichtslosigkeit und Illoyalität könnten sich aber rächen. Übertreiben Sie es nicht!
- Gesundheit: Auch wenn Sie über sehr viel Energie verfügen, sollten Sie jetzt gut auf Herz und Kreislauf achten.
- Beruf: Auch hier gilt: Nehmen Sie mehr Rücksicht auf andere! Und seien Sie finanziell vorsichtig!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Gut, wenn man sich auf Sie verlassen kann. Mehr Lust und Leidenschaft dürfen trotzdem aufkommen. Legen Sie endlich mehr Unternehmungslust an den Tag!
- Gesundheit: Überdenken Sie Ihre Lebensgewohnheiten! Es könnte jetzt Zeit für grundlegende Veränderungen werden.
- Beruf: Pragmatikerinnen wie Sie sind nun gefragt, um zwischen Realität und Anspruch zu vermitteln.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Venus fordert absolute Verbindlichkeit und die empfiehlt auch der Verstand. Mars weckt aber spielerische Liebeslust. Lassen Sie sich nur nicht blenden!
- Gesundheit: Wann haben Sie sich zuletzt durchchecken lassen? Guter Zeitpunkt nach dem Stress der letzten Wochen.
- Beruf: Ab Montag sind Sie wieder viel motivierter. Aber erst mal sorgsam planen und nachrechnen!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Venus zeigt, dass man Ihnen sehr verbunden ist. Mars sorgt aber für Unruhe. Bloß keine Machtkämpfe und keine Eifersucht! Toleranter und großzügiger!
- Gesundheit: Seien Sie ab Montag auf zunehmenden Stress gefasst und überfordern Sie Nerven und Kreislauf nicht!
- Beruf: Bauen Sie auf Teamwork, statt sich mit Vorgesetzten anzulegen, auch Ihren Finanzen zuliebe!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Mars, Jupiter und Mond treiben ab Montag Ihre Liebeslust an. Das kann durchaus beglückend werden, solange man Ihre Loyalität nicht in Zweifel zieht.
- Gesundheit: An Motivation und Energie mangelt es bestimmt nicht. Treten Sie ab Donnerstag trotzdem etwas kürzer!
- Beruf: Skepsis lässt sich nur mit klaren Konzepten überwinden. Speziell in finanziellen Fragen.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Am unverbrüchlichen Zusammenhalt sollte auch der lebenslustige Löwe-Mars nicht rütteln. Sie sollten jetzt aber schon ein bisschen großzügiger werden.
- Gesundheit: Setzen Sie bei der Schönheits- und Körperpflege lieber auf Tiefenwirkung und nachhaltige Maßnahmen.
- Beruf: Sichtbarer Erfolg ist wichtig. Entscheidend ist aber die langfristige, solide Absicherung.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Jetzt sind eine Extraportion Geduld und Gelassenheit gefragt, speziell am Dienstag und Mittwoch. Man prüft Sie genauer denn je. Bloß keine Ausflüchte!
- Gesundheit: Ihre Nerven und Ihr Kreislauf sind jetzt Ihre Schwachstelle. Tun Sie auch mehr für Ihre Schönheit!
- Beruf: Keine Tricks, man käme Ihnen auf die Schliche! Daher viel gründlicher, statt zu streiten!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Venus zeigt immer noch, dass man Sie liebt. Nur keine Diskussionen, die könnten sehr hitzig werden! Hüllen Sie sich lieber mal in tolerantes Schweigen!
- Gesundheit: Sie sind überaus attraktiv und mental in Bestform. Ab Mittwoch trotzdem ein wenig zurückhaltender!
- Beruf: Den Mutigen gehört die Welt. Neue Ideen sollten aber nicht in finanziellen Übermut münden!
Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
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