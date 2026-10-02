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3.10. – 9.10.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

GR
von
Horoskopkreis mit Tierkreiszeichen schwebt leuchtend vor bewölktem Himmel und Sternen.
© Getty Images/iStockphoto
Ihr MADONNA-Horoskop (3.10. – 9.10.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Vernünftig dosierte Ambitionen, die den Partner nicht zu viel abverlangen, könnten Beziehungen nachhaltig stärken. Geraten Sie nur nicht auf Abwege!
  • Gesundheit: Mars bringt ab Montag einen mächtigen Energieschub. Lassen Sie sich trotzdem gründlich durchchecken!
  • Beruf: Ihr Ehrgeiz erwacht wieder. Hören Sie trotzdem auf andere und hüten Sie Ihre Finanzen gut!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Mars im Löwen und Venus im Skorpion sind eine brisante Konstellation für Sie. Bemühen Sie sich ab Mittwoch um vernünftige Aussprachen. Cool bleiben!
  • Gesundheit: Schalten Sie am Montag und Dienstag unbedingt deutlich zurück. Ab Mittwoch wird es wieder leichter.
  • Beruf: Unter der Merkur- und Venus-Opposition ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie Konfrontationen!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Leidenschaft und Loyalität müssen kein Widerspruch sein. Beleben Sie Ihre Partnerschaft neu! Abenteuerlustige sollten aber nicht mit dem Feuer spielen.
  • Gesundheit: Mars stimuliert Ihre Lebensfreude, es ist aber auch eine gute Woche für regenerative Pflegemaßnahmen.
  • Beruf: Große neue Ideen und Vorhaben? Überzeugen Sie erst mal andere und rechnen Sie genauer nach!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Gut, wenn Sie jetzt toleranter und großzügiger werden. Loyalität wird zwar nach wie vor großgeschrieben, aber eingesperrt darf man Sie nicht fühlen.
  • Gesundheit: Es wird Zeit, sich mehr Spaß und Lebensfreude zu verordnen. Es sollte nur nicht zu exzessiv werden.
  • Beruf: Konflikte liegen in der Luft. Gründliche Klärung ist unerlässlich. Aber erst ab Mittwoch!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Der Durchsetzung Ihrer Wünsche scheinen keine Grenzen gesetzt. Rücksichtslosigkeit und Illoyalität könnten sich aber rächen. Übertreiben Sie es nicht!
  • Gesundheit: Auch wenn Sie über sehr viel Energie verfügen, sollten Sie jetzt gut auf Herz und Kreislauf achten.
  • Beruf: Auch hier gilt: Nehmen Sie mehr Rücksicht auf andere! Und seien Sie finanziell vorsichtig!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Gut, wenn man sich auf Sie verlassen kann. Mehr Lust und Leidenschaft dürfen trotzdem aufkommen. Legen Sie endlich mehr Unternehmungslust an den Tag!
  • Gesundheit: Überdenken Sie Ihre Lebensgewohnheiten! Es könnte jetzt Zeit für grundlegende Veränderungen werden.
  • Beruf: Pragmatikerinnen wie Sie sind nun gefragt, um zwischen Realität und Anspruch zu vermitteln.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Venus fordert absolute Verbindlichkeit und die empfiehlt auch der Verstand. Mars weckt aber spielerische Liebeslust. Lassen Sie sich nur nicht blenden!
  • Gesundheit: Wann haben Sie sich zuletzt durchchecken lassen? Guter Zeitpunkt nach dem Stress der letzten Wochen.
  • Beruf: Ab Montag sind Sie wieder viel motivierter. Aber erst mal sorgsam planen und nachrechnen!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Venus zeigt, dass man Ihnen sehr verbunden ist. Mars sorgt aber für Unruhe. Bloß keine Machtkämpfe und keine Eifersucht! Toleranter und großzügiger!
  • Gesundheit: Seien Sie ab Montag auf zunehmenden Stress gefasst und überfordern Sie Nerven und Kreislauf nicht!
  • Beruf: Bauen Sie auf Teamwork, statt sich mit Vorgesetzten anzulegen, auch Ihren Finanzen zuliebe!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Mars, Jupiter und Mond treiben ab Montag Ihre Liebeslust an. Das kann durchaus beglückend werden, solange man Ihre Loyalität nicht in Zweifel zieht.
  • Gesundheit: An Motivation und Energie mangelt es bestimmt nicht. Treten Sie ab Donnerstag trotzdem etwas kürzer!
  • Beruf: Skepsis lässt sich nur mit klaren Konzepten überwinden. Speziell in finanziellen Fragen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Am unverbrüchlichen Zusammenhalt sollte auch der lebenslustige Löwe-Mars nicht rütteln. Sie sollten jetzt aber schon ein bisschen großzügiger werden.
  • Gesundheit: Setzen Sie bei der Schönheits- und Körperpflege lieber auf Tiefenwirkung und nachhaltige Maßnahmen.
  • Beruf: Sichtbarer Erfolg ist wichtig. Entscheidend ist aber die langfristige, solide Absicherung.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Jetzt sind eine Extraportion Geduld und Gelassenheit gefragt, speziell am Dienstag und Mittwoch. Man prüft Sie genauer denn je. Bloß keine Ausflüchte!
  • Gesundheit: Ihre Nerven und Ihr Kreislauf sind jetzt Ihre Schwachstelle. Tun Sie auch mehr für Ihre Schönheit!
  • Beruf: Keine Tricks, man käme Ihnen auf die Schliche! Daher viel gründlicher, statt zu streiten!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Venus zeigt immer noch, dass man Sie liebt. Nur keine Diskussionen, die könnten sehr hitzig werden! Hüllen Sie sich lieber mal in tolerantes Schweigen!
  • Gesundheit: Sie sind überaus attraktiv und mental in Bestform. Ab Mittwoch trotzdem ein wenig zurückhaltender!
  • Beruf: Den Mutigen gehört die Welt. Neue Ideen sollten aber nicht in finanziellen Übermut münden!

Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90

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