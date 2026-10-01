Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nicht zu voreilig! Sehr genau hinsehen, statt impulsiv zu entscheiden!

Nicht zu voreilig! Sehr genau hinsehen, statt impulsiv zu entscheiden! Beruf: Wer sich mit anderen geduldiger abstimmt, findet bessere Lösungen.

Wer sich mit anderen geduldiger abstimmt, findet bessere Lösungen. Fitness: Motivation mit Augenmaß nutzen! Nicht schon wieder zu kämpferisch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie alles ein bisschen leichter und spielen Sie freundlich mit!

Nehmen Sie alles ein bisschen leichter und spielen Sie freundlich mit! Beruf: Lassen Sie andere bestimmen und seien Sie unbedingt gesprächsbereit!

Lassen Sie andere bestimmen und seien Sie unbedingt gesprächsbereit! Fitness: Engen Sie sich heute bloß nicht ein, lassen Sie sich mehr Spielraum!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Auch heute flirtet man gerne mit Ihnen. Gehen Sie sensibel damit um!

Auch heute flirtet man gerne mit Ihnen. Gehen Sie sensibel damit um! Beruf: Ein bisschen selbstkritischer! Denken Sie über Ihre Ideen länger nach!

Ein bisschen selbstkritischer! Denken Sie über Ihre Ideen länger nach! Fitness: Nehmen Sie sich lieber weniger vor. Definieren Sie Ihre Prioritäten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wenn Sie auch unterhaltsam sind, sind Sie bestimmt noch willkommener.

Wenn Sie auch unterhaltsam sind, sind Sie bestimmt noch willkommener. Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Plänen! Es lohnt sich, flexibler zu sein.

Bestehen Sie nicht auf Ihren Plänen! Es lohnt sich, flexibler zu sein. Fitness: Bewegung und Abwechslung sind wichtig. Hinaus an die frische Luft!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Kontaktfreudiges Klima. Aber Vorsicht, man beäugt Sie misstrauisch!

Kontaktfreudiges Klima. Aber Vorsicht, man beäugt Sie misstrauisch! Beruf: Mit einer toleranten, flexiblen Haltung sind Sie sicher erfolgreicher.

Mit einer toleranten, flexiblen Haltung sind Sie sicher erfolgreicher. Fitness: Mehr Leichtigkeit und Tempo, nur nicht zu Lasten Ihrer Konzentration!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Diskutieren Sie nicht unnötig herum, machen Sie lieber freundlich mit!

Diskutieren Sie nicht unnötig herum, machen Sie lieber freundlich mit! Beruf: Nicht wieder besserwisserisch! Geben Sie anderen Ideen eine Chance!

Nicht wieder besserwisserisch! Geben Sie anderen Ideen eine Chance! Fitness: Verschaffen Sie sich mehr Bewegung! Die hebt sicher auch Ihre Laune.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie kommen heute sicher gut an. Erwarten Sie nur nicht wieder zu viel!

Sie kommen heute sicher gut an. Erwarten Sie nur nicht wieder zu viel! Beruf: Interessante neue Anregungen? Denken Sie lieber länger darüber nach!

Interessante neue Anregungen? Denken Sie lieber länger darüber nach! Fitness: Viel Energie und Freude. Positives Feedback tut Ihrem Selbstwert gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man will einfach nur unbeschwert flirten. Daher lieber lockerlassen!

Man will einfach nur unbeschwert flirten. Daher lieber lockerlassen! Beruf: Hören Sie doch mal in Ruhe zu und vergessen Sie alle Ihre Vorurteile!

Hören Sie doch mal in Ruhe zu und vergessen Sie alle Ihre Vorurteile! Fitness: Nicht zu viel grübeln! Mehr Leichtigkeit und Bewegung sind gesünder.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Seien Sie geduldiger, wenn die Verständigung nicht auf Anhieb klappt!

Seien Sie geduldiger, wenn die Verständigung nicht auf Anhieb klappt! Beruf: Teamgeist sollte Vorrang haben. Konsens schafft mehr als Eigensinn.

Teamgeist sollte Vorrang haben. Konsens schafft mehr als Eigensinn. Fitness: Wenn Sie einfach mal mit dem Strom schwimmen, läuft es sicher besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gehen Sie flexibel auf Wünsche Ihres Gegenübers ein! Toleranz punktet.

Gehen Sie flexibel auf Wünsche Ihres Gegenübers ein! Toleranz punktet. Beruf: Reagieren Sie heute etwas schneller! Aktive Mitwirkung bringt Erfolg.

Reagieren Sie heute etwas schneller! Aktive Mitwirkung bringt Erfolg. Fitness: Hinaus zu anregenden Aktivitäten! Davon profitieren Körper und Geist.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ihr Charme kommt gut an. Man erwartet aber mehr. Sind Sie dazu bereit?

Ihr Charme kommt gut an. Man erwartet aber mehr. Sind Sie dazu bereit? Beruf: Gute Ideen brauchen einen fundierten Plan. Wo liegen die Prioritäten?

Gute Ideen brauchen einen fundierten Plan. Wo liegen die Prioritäten? Fitness: Mit Disziplin und Konzentration machen Sie mehr aus Ihrer Motivation.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.