Das sollten Sie in der Woche vom 5. bis 11. Oktober laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 5.10. - 11.10.

Montag - 5. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Essen Sie diese Woche vorwiegend Obst und Gemüse. Stress in jeder Form vermeiden. Sportler sollten ihre körperlichen Grenzen einhalten.

Dienstag - 6. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Lassen Sie sich eine neue Herbstfrisur schneiden. Alkohol und Zigaretten belasten an Löwe verstärkt. Männer bevorzugt an Löwe zum Friseur

Mittwoch - 7. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Obst und Gemüse sollen im Herbst bei Löwe haltbar gemacht werden. Testen Sie heute, ob Sie Stein- oder Kernobst besser vertragen.

Donnerstag - 8. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Jungfrau

Nach so vielen Waldbränden (und es wird nicht besser) kann man Riesensummen sparen, wenn bei Jungfrau aufgeforstet werden würde.

Freitag - 9. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Jungfrau

Bei Jungfrau Bauchgymnastik machen, lohnt sich. Lange Haare wachsen schnell, wenn Sie bei Jungfrau die Spitzen schneiden. Mani- und Pediküre!

Samstag - 10. Oktober 2026

Neumond

Waage

Nutzen Sie den heutigen Tag für einen Neustart. Nur Mut, egal ob Sie das Rauchen aufhören oder ein anderes Laster.

Sonntag - 11. Oktober 2026

Mond nimmt zu

Waage

Mit Schwarz heute eher sparsam umgehen. Spaziergänge sind an Waagetagen noch wichtiger als ohnehin. Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute optimal ein.