KW 41
Das sollten Sie in der Woche vom 5. bis 11. Oktober laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 5.10. - 11.10.
Montag - 5. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Essen Sie diese Woche vorwiegend Obst und Gemüse. Stress in jeder Form vermeiden. Sportler sollten ihre körperlichen Grenzen einhalten.
Dienstag - 6. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Lassen Sie sich eine neue Herbstfrisur schneiden. Alkohol und Zigaretten belasten an Löwe verstärkt. Männer bevorzugt an Löwe zum Friseur
Mittwoch - 7. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Obst und Gemüse sollen im Herbst bei Löwe haltbar gemacht werden. Testen Sie heute, ob Sie Stein- oder Kernobst besser vertragen.
Donnerstag - 8. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Nach so vielen Waldbränden (und es wird nicht besser) kann man Riesensummen sparen, wenn bei Jungfrau aufgeforstet werden würde.
Freitag - 9. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Bei Jungfrau Bauchgymnastik machen, lohnt sich. Lange Haare wachsen schnell, wenn Sie bei Jungfrau die Spitzen schneiden. Mani- und Pediküre!
Samstag - 10. Oktober 2026
- Neumond
- Waage
Nutzen Sie den heutigen Tag für einen Neustart. Nur Mut, egal ob Sie das Rauchen aufhören oder ein anderes Laster.
Sonntag - 11. Oktober 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Mit Schwarz heute eher sparsam umgehen. Spaziergänge sind an Waagetagen noch wichtiger als ohnehin. Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute optimal ein.
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