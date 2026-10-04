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KW 41

Das sollten Sie in der Woche vom 5. bis 11. Oktober laut Mondkalender tun

Vollmond über farbigem Himmel mit Nebel und Silhouetten kahler Bäume in der Nacht.
© Getty Images/iStockphoto
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 5.10. - 11.10.

Montag - 5. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Essen Sie diese Woche vorwiegend Obst und Gemüse. Stress in jeder Form vermeiden. Sportler sollten ihre körperlichen Grenzen einhalten.

Dienstag - 6. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Lassen Sie sich eine neue Herbstfrisur schneiden. Alkohol und Zigaretten belasten an Löwe verstärkt. Männer bevorzugt an Löwe zum Friseur

Mittwoch - 7. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Obst und Gemüse sollen im Herbst bei Löwe haltbar gemacht werden. Testen Sie heute, ob Sie Stein- oder Kernobst besser vertragen.

Donnerstag - 8. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Nach so vielen Waldbränden (und es wird nicht besser) kann man Riesensummen sparen, wenn bei Jungfrau aufgeforstet werden würde.

Freitag - 9. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Bei Jungfrau Bauchgymnastik machen, lohnt sich. Lange Haare wachsen schnell, wenn Sie bei Jungfrau die Spitzen schneiden. Mani- und Pediküre!

Samstag - 10. Oktober 2026

  • Neumond
  • Waage

Nutzen Sie den heutigen Tag für einen Neustart. Nur Mut, egal ob Sie das Rauchen aufhören oder ein anderes Laster.

Sonntag - 11. Oktober 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Mit Schwarz heute eher sparsam umgehen. Spaziergänge sind an Waagetagen noch wichtiger als ohnehin. Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute optimal ein.

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