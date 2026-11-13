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14.11. – 20.11.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

GR
von
Astrologischer Tierkreis mit allen Sternzeichen vor violett-blauem Hintergrund und Vollmond.
© Getty Images
Dein MADONNA-Horoskop (14.11. – 20.11.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für dich in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Überdenke deine Erwartungen nochmals und sei ab Montag bereit, dich zu arrangieren. Wer zu viel will, könnte zwischen allen Stühlen landen.
  • Gesundheit: Am Wochenende endlich mal abschalten! Montag und Dienstag sind gute Tage für deine Schönheitspflege.
  • Beruf: Sei auch in finanziellen Fragen kompromissbereit und lenke in Streitfragen ein!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Sei toleranter und werde nicht zur Spielverderberin! Gemeinsam mehr Spaß zu haben und das Leben zu genießen, tut dem Miteinander sicher gut.
  • Gesundheit: Langsamer, vorsichtiger und weniger am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch läuft es wieder viel besser.
  • Beruf: Beharre nicht auf deinen Vorhaben! Du bist besser beraten, wenn du auf andere hörst.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Die Richtung stimmt, die Liebe kann sich wieder voll entfalten. Schon ab Sonntag neue Perspektiven für Singles und Aufwind für bestehende Beziehungen.
  • Gesundheit: Toller Lauf am Montag und Dienstag, am Mittwoch und Donnerstag aber lieber ein bisschen kürzertreten!
  • Beruf: Finanziell läuft es gut. Plane aber gründlicher, um Fehleinschätzungen zu vermeiden!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Wenn du nur deine eigenen Bedürfnisse im Auge hast, könnte es eng werden. Wenn du dich um mehr Fairness bemühst, läuft es ab Mittwoch wieder besser.
  • Gesundheit: Schone bis Dienstag deine Nerven! Ab Mitte der Woche bist du mental wieder viel besser drauf.
  • Beruf: Warte mit wichtigen Vorhaben, Besprechungen und Entscheidungen noch bis Mittwoch zu!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Passe dich lieber den Erwartungen und Wünschen deines Gegenübers an! Wer zu viel Druck macht, braucht sich über Zurückweisung nicht zu wundern.
  • Gesundheit: Erhöhte nervliche Anspannung bis Dienstag. Daher Fuß vom Gaspedal und lieber mehr Pausen einlegen!
  • Beruf: Sei am Montag und Dienstag bereit, dich in wirtschaftlichen Belangen zu arrangieren!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Nimm nicht alles so genau und sei bereit, mehr Humor und Spaß zuzulassen! Ernsthafte Aussprachen lieber erst am Mittwoch und Donnerstag!
  • Gesundheit: Teile deine Energien besser ein! Mittwoch und Donnerstag könnten anstrengende Tage werden.
  • Beruf: Beziehe andere stärker in deine Entscheidungen mit ein, stimme dich geduldig ab!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Du solltest nun endlich Klarheit haben und vernünftige Entscheidungen treffen. Singles sollten ihre Chancen am Montag und Dienstag mit Verstand nutzen.
  • Gesundheit: Sonntag bis Dienstag sind gute Tage für deine Schönheit. Probiere doch mal ein neues Styling aus!
  • Beruf: Finanzielles am Montag und Dienstag erledigen. Ab Mittwoch Pläne sorgfältig überarbeiten!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Lasse dich von Sonntag bis Dienstag nicht aus der Ruhe bringen! Verständnis und Toleranz werden am Mittwoch und Donnerstag liebevoll gewürdigt.
  • Gesundheit: Langsamer und achtsamer bis Dienstag! Ab Mittwoch bist du mental wieder stark und sehr fokussiert.
  • Beruf: Übe dich bis Dienstag lieber in Zurückhaltung! Ab Mittwoch kriegst du alles gut hin.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Ab Sonntagabend gibt es endlich wieder mehr Spaß. Lehne dich bloß nicht wieder zu weit aus dem Fenster! Übermut könnte sich ab Mittwoch rächen.
  • Gesundheit: Schütze dich am Mittwoch und Donnerstag gut vor Erkältungen und trete ein bisschen kürzer!
  • Beruf: Kooperativ und fair bist du bestimmt erfolgreicher. Speziell bis Dienstag und am Freitag.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Jetzt könnte die Stunde der Wahrheit schlagen. Gut, wenn du dich zu selbstkritischen Einsichten durchgerungen hast, und dem Partner entgegenkommst.
  • Gesundheit: Achte auf deine Life-Work-Balance und dein seelisches Gleichgewicht. Weniger Stress, mehr Muße!
  • Beruf: Agiere dich nicht eigensinnig! Wer Rücksicht auf gutes Teamwork nimmt, fährt viel besser.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Auch wenn man dich fordert, darfst du dich wieder geliebt fühlen. Es wäre aber klug, auf den Partner zu hören und sich etwas einsichtiger zu zeigen.
  • Gesundheit: Nimm dir nicht zu viel vor, auch wenn du motiviert bist. Es ist immer noch Vorsicht geboten.
  • Beruf: Sei bereit, in Streitfragen einzulenken, damit machst du dir alles viel leichter.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Spiele bis Dienstag einfach freundlich mit, statt die Nase zu rümpfen! Man wird deine Qualitäten dafür ab Mittwoch umso mehr zu schätzen wissen.
  • Gesundheit: Am Mittwoch und Donnerstag bist du sehr empfindlich. Schütze dich daher gut vor Erkältungen!
  • Beruf: Mittwoch und Donnerstag sind die besten Tage für Verhandlungen und kluge Entscheidungen.

Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90

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