OE24 entdecken

Horoskop: So stehen deine Sterne am 09.11.2026

Horoskop: So stehen deine Sterne am 12.11.2026

Horoskop: So stehen deine Sterne am 13.11.2026

Horoskop: So stehen deine Sterne am 11.11.2026

14.11. – 20.11.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Horoskop: So stehen deine Sterne am 10.11.2026

Das solltest du in der Woche vom 9. bis 15. November laut Mondkalender tun

7.11.– 13.11.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Neumond am 9.11.2026: Diese 3 Rituale sollen deine Wünsche wahr werden lassen

Neumond am 9.11.2026: Diese 4 Sternzeichen erwartet eine magische Wendung