Astro-Woche
14.11. – 20.11.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Überdenke deine Erwartungen nochmals und sei ab Montag bereit, dich zu arrangieren. Wer zu viel will, könnte zwischen allen Stühlen landen.
- Gesundheit: Am Wochenende endlich mal abschalten! Montag und Dienstag sind gute Tage für deine Schönheitspflege.
- Beruf: Sei auch in finanziellen Fragen kompromissbereit und lenke in Streitfragen ein!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Sei toleranter und werde nicht zur Spielverderberin! Gemeinsam mehr Spaß zu haben und das Leben zu genießen, tut dem Miteinander sicher gut.
- Gesundheit: Langsamer, vorsichtiger und weniger am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch läuft es wieder viel besser.
- Beruf: Beharre nicht auf deinen Vorhaben! Du bist besser beraten, wenn du auf andere hörst.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Die Richtung stimmt, die Liebe kann sich wieder voll entfalten. Schon ab Sonntag neue Perspektiven für Singles und Aufwind für bestehende Beziehungen.
- Gesundheit: Toller Lauf am Montag und Dienstag, am Mittwoch und Donnerstag aber lieber ein bisschen kürzertreten!
- Beruf: Finanziell läuft es gut. Plane aber gründlicher, um Fehleinschätzungen zu vermeiden!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Wenn du nur deine eigenen Bedürfnisse im Auge hast, könnte es eng werden. Wenn du dich um mehr Fairness bemühst, läuft es ab Mittwoch wieder besser.
- Gesundheit: Schone bis Dienstag deine Nerven! Ab Mitte der Woche bist du mental wieder viel besser drauf.
- Beruf: Warte mit wichtigen Vorhaben, Besprechungen und Entscheidungen noch bis Mittwoch zu!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Passe dich lieber den Erwartungen und Wünschen deines Gegenübers an! Wer zu viel Druck macht, braucht sich über Zurückweisung nicht zu wundern.
- Gesundheit: Erhöhte nervliche Anspannung bis Dienstag. Daher Fuß vom Gaspedal und lieber mehr Pausen einlegen!
- Beruf: Sei am Montag und Dienstag bereit, dich in wirtschaftlichen Belangen zu arrangieren!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Nimm nicht alles so genau und sei bereit, mehr Humor und Spaß zuzulassen! Ernsthafte Aussprachen lieber erst am Mittwoch und Donnerstag!
- Gesundheit: Teile deine Energien besser ein! Mittwoch und Donnerstag könnten anstrengende Tage werden.
- Beruf: Beziehe andere stärker in deine Entscheidungen mit ein, stimme dich geduldig ab!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Du solltest nun endlich Klarheit haben und vernünftige Entscheidungen treffen. Singles sollten ihre Chancen am Montag und Dienstag mit Verstand nutzen.
- Gesundheit: Sonntag bis Dienstag sind gute Tage für deine Schönheit. Probiere doch mal ein neues Styling aus!
- Beruf: Finanzielles am Montag und Dienstag erledigen. Ab Mittwoch Pläne sorgfältig überarbeiten!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Lasse dich von Sonntag bis Dienstag nicht aus der Ruhe bringen! Verständnis und Toleranz werden am Mittwoch und Donnerstag liebevoll gewürdigt.
- Gesundheit: Langsamer und achtsamer bis Dienstag! Ab Mittwoch bist du mental wieder stark und sehr fokussiert.
- Beruf: Übe dich bis Dienstag lieber in Zurückhaltung! Ab Mittwoch kriegst du alles gut hin.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Ab Sonntagabend gibt es endlich wieder mehr Spaß. Lehne dich bloß nicht wieder zu weit aus dem Fenster! Übermut könnte sich ab Mittwoch rächen.
- Gesundheit: Schütze dich am Mittwoch und Donnerstag gut vor Erkältungen und trete ein bisschen kürzer!
- Beruf: Kooperativ und fair bist du bestimmt erfolgreicher. Speziell bis Dienstag und am Freitag.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Jetzt könnte die Stunde der Wahrheit schlagen. Gut, wenn du dich zu selbstkritischen Einsichten durchgerungen hast, und dem Partner entgegenkommst.
- Gesundheit: Achte auf deine Life-Work-Balance und dein seelisches Gleichgewicht. Weniger Stress, mehr Muße!
- Beruf: Agiere dich nicht eigensinnig! Wer Rücksicht auf gutes Teamwork nimmt, fährt viel besser.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Auch wenn man dich fordert, darfst du dich wieder geliebt fühlen. Es wäre aber klug, auf den Partner zu hören und sich etwas einsichtiger zu zeigen.
- Gesundheit: Nimm dir nicht zu viel vor, auch wenn du motiviert bist. Es ist immer noch Vorsicht geboten.
- Beruf: Sei bereit, in Streitfragen einzulenken, damit machst du dir alles viel leichter.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Spiele bis Dienstag einfach freundlich mit, statt die Nase zu rümpfen! Man wird deine Qualitäten dafür ab Mittwoch umso mehr zu schätzen wissen.
- Gesundheit: Am Mittwoch und Donnerstag bist du sehr empfindlich. Schütze dich daher gut vor Erkältungen!
- Beruf: Mittwoch und Donnerstag sind die besten Tage für Verhandlungen und kluge Entscheidungen.
Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
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