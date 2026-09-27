Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.9.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Man ist Ihnen sehr gewogen. Seien Sie trotzdem sehr rücksichtsvoll!

Man ist Ihnen sehr gewogen. Seien Sie trotzdem sehr rücksichtsvoll! Beruf: Treten Sie nicht rechthaberisch auf! Hören Sie besser mal auf andere!

Treten Sie nicht rechthaberisch auf! Hören Sie besser mal auf andere! Fitness: Strapazieren Sie Ihre Nerven nicht! Stress stört Ihre Konzentration.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Bloß nicht angriffslustig, denn da ziehen Sie bestimmt den Kürzeren.

Bloß nicht angriffslustig, denn da ziehen Sie bestimmt den Kürzeren. Beruf: Überarbeiten Sie Ihre Pläne! Es wird jetzt Zeit für neue Denkansätze.

Überarbeiten Sie Ihre Pläne! Es wird jetzt Zeit für neue Denkansätze. Fitness: Es kommt heute vor allem darauf an, das Tempo vernünftig zu dosieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Rechthaberei ist nicht geeignet, um wieder mehr Harmonie herzustellen.

Rechthaberei ist nicht geeignet, um wieder mehr Harmonie herzustellen. Beruf: Bringen Sie sich unterstützend ein, statt streitlustig zu diskutieren!

Bringen Sie sich unterstützend ein, statt streitlustig zu diskutieren! Fitness: Beeinträchtigte Konzentration. Daher sollten sie Ihr Tempo mäßigen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nicht wieder so empfindlich! Nehmen Sie alles ein bisschen lockerer!

Nicht wieder so empfindlich! Nehmen Sie alles ein bisschen lockerer! Beruf: Beharren Sie nicht auf Ihren Vorschlägen! Flexibel und diplomatischer!

Beharren Sie nicht auf Ihren Vorschlägen! Flexibel und diplomatischer! Fitness: Möglichst entspannt und gelassen durch den Tag! Vor allem aufmerksam!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wer heute allzu übermütig wird, könnte sich die Finger verbrennen.

Wer heute allzu übermütig wird, könnte sich die Finger verbrennen. Beruf: Prüfen Sie erst alle Möglichkeiten genau, bevor Sie sich entscheiden!

Prüfen Sie erst alle Möglichkeiten genau, bevor Sie sich entscheiden! Fitness: An Energie mangelt es nicht. Trotzdem möglichst konzentriert handeln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Kühlen Kopf bewahren! Streit könnte auch tiefe Wunden hinterlassen.

Kühlen Kopf bewahren! Streit könnte auch tiefe Wunden hinterlassen. Beruf: Verzichten Sie auf Diskussionen, erledigen Sie einfach das Notwendige!

Verzichten Sie auf Diskussionen, erledigen Sie einfach das Notwendige! Fitness: Legen Sie etwas an Tempo zu, aber überfordern Sie Ihre Nerven nicht!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gibt man sich zu aufdringlich? Dann ist es wichtig, Klartext zu reden.

Gibt man sich zu aufdringlich? Dann ist es wichtig, Klartext zu reden. Beruf: Cool und diszipliniert! Lassen Sie sich nicht aus der Reserve locken!

Cool und diszipliniert! Lassen Sie sich nicht aus der Reserve locken! Fitness: Flott, aber nicht kämpferisch! Mehr Bewegung hilft, Unruhe abzubauen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Kommen Sie entschlossen zur Sache! Sie wissen, was man sich wünscht.

Kommen Sie entschlossen zur Sache! Sie wissen, was man sich wünscht. Beruf: Lassen Sie neue Initiativen zu und gehen Sie diplomatisch damit um!

Lassen Sie neue Initiativen zu und gehen Sie diplomatisch damit um! Fitness: Sich sportlich zu beweisen, tut Ihnen bestimmt gut. Aber ohne Risiko!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Haltung, statt vom Partner zu viel zu verlangen!

Überdenken Sie Ihre Haltung, statt vom Partner zu viel zu verlangen! Beruf: Halten Sie die Gesprächsbasis offen, wählen Sie Ihre Worte achtsamer!

Halten Sie die Gesprächsbasis offen, wählen Sie Ihre Worte achtsamer! Fitness: Geben Sie nicht zu viel Gas! Das bewältigt Ihre Konzentration nicht.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Reagieren Sie auf Ärgernisse gelassen, sonst wird es wieder kritisch!

Reagieren Sie auf Ärgernisse gelassen, sonst wird es wieder kritisch! Beruf: Handeln Sie nicht eigensinnig! Auf andere zu hören, ist sicher klüger.

Handeln Sie nicht eigensinnig! Auf andere zu hören, ist sicher klüger. Fitness: Seien Sie lieber etwas vorsichtiger! Tempo drosseln, genauer schauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bloß keine Diskussionen! Fügen Sie sich den Wünschen Ihres Partners!

Bloß keine Diskussionen! Fügen Sie sich den Wünschen Ihres Partners! Beruf: Halten Sie sich einfach an Vorgaben! Widerspruch trägt nur Ärger ein.

Halten Sie sich einfach an Vorgaben! Widerspruch trägt nur Ärger ein. Fitness: Ein bisschen mehr Sport täte Ihnen gut. Aber vernünftig und maßvoll!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.