Astro-Woche
26.9. – 2.10.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Ihr MADONNA-Horoskop (26.9. –2.10.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Mars lässt ab Dienstag gemeinsam mit Jupiter Ihr Selbstvertrauen aufblühen. Da Saturn trotzdem auf der Bremse steht, sollten Sie nicht zu weit gehen.
- Gesundheit: Gehen Sie mit Ihren Kräften vernünftig um, auch wenn Sie jetzt einen großen Energieschub verspüren.
- Beruf: Gehen Sie nicht auf Konfrontation, damit tun Sie sich vor allem finanziell keinen Gefallen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Mars im Zeichen Löwe könnte gemeinsam mit der Venus-Opposition Spannungen in Beziehungen deutlich verschärfen. Daher größte Zurückhaltung ab Dienstag!
- Gesundheit: Seien Sie auf eine sehr anstrengende Phase gefasst! Schongang einlegen und wesentlich kürzertreten!
- Beruf: Im Umgang mit anderen und auch in finanziellen Belangen ist ab Dienstag Vorsicht geboten.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Mars im Löwen stimuliert Ihre Lebens- und Kontaktfreude und erhöht Ihre Chancen, speziell ab Donnerstag. Aber nur, wenn Sie ernsthafte Absichten haben.
- Gesundheit: Schon das Wochenende bringt einen energetischen Aufschwung. Mental sind Sie bis Mittwoch in Bestform.
- Beruf: Bleiben Sie diplomatisch, auch wenn Sie tolle Ideen haben! Andere einzubinden ist wichtig.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Seien Sie souverän und großzügig und quälen Sie Ihren Partner nicht mit Eifersucht. Umgekehrt sollten Sie sich auch selbst nicht zu viel herausnehmen.
- Gesundheit: Der große Stress ist ab Mittwoch überstanden. Schalten Sie aber bis Montag lieber freiwillig zurück!
- Beruf: Sie sind bestimmt besser beraten, wenn Sie auf andere hören und in Streitfragen einlenken.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Mars und Jupiter in Ihrem Zeichen machen bestimmt Lust auf mehr. Bringen Sie aber Bewährtes nicht in Gefahr! Mit Venus ist noch immer nicht zu spaßen.
- Gesundheit: Der Energieschub, den Ihnen Mars bringt, kann auch in Stress umschlagen. Also Tempo lieber mäßigen!
- Beruf: Nicht mit dem Kopf durch die Wand, das stimuliert nur Widerstand! Diplomatie ist gefragt.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Geben Sie sich ruhig mal ein bisschen selbstbewusster und entfachen Sie das Feuer der Leidenschaft, um der Liebe einen neuen Energieschub zu verpassen!
- Gesundheit: Lassen Sie endlich mehr Lebensfreude aufkommen! Mehr Kreativität zu entwickeln, täte Ihnen auch gut.
- Beruf: Es ist gut, wenn Sie genau nachrechnen. Auch die besten Ideen brauchen eine sichere Basis.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Endlich wieder mehr Lust auf Liebe? Genießen Sie die neue Leichtigkeit ab Donnerstag, lassen Sie sich aber nicht dazu verleiten, mit dem Feuer zu spielen!
- Gesundheit: Nichts als Ruhe bewahren bis Montag! Ab Dienstag beginnen sich Ihre Lebensgeister wieder zu regen.
- Beruf: Ihre Ideen sind gut, Ihr Selbstvertrauen steigt. Trotzdem erst klare Konzepte entwickeln!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Jetzt könnte Hochspannung aufkommen. Da heißt es vor allem kühlen Kopf bewahren, um ernsthafte Krisen zu vermeiden. Überschreiten Sie keine Grenzen!
- Gesundheit: Der herausfordernde Löwe-Mars kann Ihnen großen Stress bescheren. Die wahre Kraft liegt in der Ruhe.
- Beruf: Sich kämpferisch zu geben, ist keine gute Idee. Holen Sie sich lieber genug Unterstützung!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Unter der feurigen Löwe-Venus sind Sie kaum noch zu halten. Bedenken Sie aber, dass man Sie unter der Skorpion-Venus genau scannt. Also keine Tricks!
- Gesundheit: Sie bekommen einen mächtigen Energieschub, den Sie besser nutzen, wenn Sie auf Ihre Grenzen achten.
- Beruf: Schließen Sie Verhandlungen und Verträge bis Mittwoch ab! Ab Donnerstag wird es schwieriger.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Was bisher nicht gepasst hat, könnte ab Dienstag ausgedient haben. Lassen Sie sich aber nicht von Emotionen leiten! Vernunft ist der bessere Ratgeber.
- Gesundheit: Nach dem Ende der Mars-Opposition stellt sich eine große Befreiung ein. Ab Dienstag geht es bergauf.
- Beruf: Auch wenn Sie jetzt wieder mutiger werden, ist erhöhte Vorsicht bei den Finanzen geboten.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Mars und Venus könnten Ihr Liebesleben in Turbulenzen bringen. Halten Sie die Füße still, um keinen Fehler zu begehen und machen Sie auch keinen Druck!
- Gesundheit: Es wird sehr anstrengend, speziell ab Dienstag. Schauen Sie besser auf sich, auch auf Ihre Nerven!
- Beruf: Gehen Sie jetzt kein Risiko ein und einigen Sie sich nachgiebig – möglichst bis Mittwoch!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Man liebt Sie immer noch. Es wäre aber gut, wenn Sie mehr Großzügigkeit und Toleranz entfalten und den Partner mit Ihren Ansprüchen nicht überfordern.
- Gesundheit: Die gute Nachricht: Ab Donnerstag sind Sie mental einsame Spitze. Lassen Sie sich nur nicht hetzen!
- Beruf: Warten Sie mit Vereinbarungen noch bis Donnerstag. Da sehen Sie alles wieder viel klarer.
Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
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