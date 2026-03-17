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Sieben Meter hoch

Riesen-Kondom vor EU-Parlament: DAS steckt dahinter

17.03.26, 14:25
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Ein sieben Meter hohes Kondom vor dem Europaparlament in Brüssel soll auf das Thema Verhütung aufmerksam machen.  

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) mit Sitz in Hannover will mit der Aktion dafür werben, in die Forschung und Entwicklung von Verhütungsmethoden für Männer zu investieren.

Vasektomien als Option

Für Männer gebe es bisher nur zwei Verhütungsmethoden: Kondome, die bei Bedarf verwendet werden, und Vasektomien, bei denen der Samenleiter zur Sterilisation durchtrennt wird.

"Ohne ausreichende Finanzierung"

Vielversprechend seien etwa auch Pillen, Gele, reversible Vasektomien und thermische Methoden. "Ohne ausreichende Finanzierung und politische Unterstützung könnten diese Innovationen jedoch noch viele Jahre auf sich warten lassen, obwohl das Interesse und die Nachfrage steigen", warnte die Entwicklungsorganisation am Dienstag. Für Frauen gibt es zwar mehr unterschiedliche Verhütungsmethoden. Dennoch haben nach Angaben der Stiftung weltweit 257 Millionen Frauen keinen ausreichenden Zugang zu Verhütungsmitteln. Dies führe jedes Jahr zu geschätzt rund 121 Millionen unbeabsichtigten Schwangerschaften.

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