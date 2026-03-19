Tagger in 2. Miami-Runde und vor Sprung in Top 100

Während sich Qualifikantin Sinja Kraus beim WTA-1000-Turnier in Miami zum Auftakt der US-Amerikanerin Alycia Parks nach 105 Minuten mit 5:7, 6:7(4) geschlagen geben musste, steht Shootingstar Lilli Tagger nach heroischem Kampf erstmals in der 2. Runde des Hartplatz-Klassikers.

Lilli Tagger, dank Wildcard am Start, rang am Donnerstag die deutsche Lucky Loserin Ella Seidel nach 2:48 Stunden 6:7(8), 6:4, 7:5 nieder und steht damit wie in Indian Wells in der 2.Runde. Nächste Gegnerin ist die als Nummer 11 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa.

Tagger im WTA-Liveranking Nr. 106

Im 1. Satz musste Tagger zum 1:2 als erste Spielerin ihr Service abgeben, schaffte aber zum 4:4 das Rebreak. Danach wehrte sie drei Breakbälle ab, Satz eins ging danach ins Tiebreak. In diesem vergab der Schützling von Francesca Schiavone zwei Satzbälle und verlor diesen nach 70 Minuten noch 8:10. Im zweiten Durchgang reichte Tagger ein Break zum 4:3, diesmal nutzte sie nach 1:50 Stunden den ersten Satzball zum Gleichstand.

In der Entscheidung geriet Tagger nach einem Break zum 1:0 fast 1:3 in Rückstand, wehrte aber die nächste Breakchance der Deutschen ab. Seidel gelang es dann aber, der Junioren-French-Open-Siegerin des Vorjahrs den Aufschlag zum 4:2 abzunehmen. Tagger holte das sofortige Rebreak und bewies einmal mehr Nervenstärke: In einem beinharten Grundlinien-Fight bei 4:5 wehrte sie einen Matchball ab und verwertete dann ihrerseits ihren ersten zum Sieg über die Nummer 86 im WTA-Ranking.

Seidel hatte in der Qualifikation verloren, war dann aber durch eine Absage in den Bewerb gerutscht. Für Tagger war es der zweite Sieg auf höchstem WTA-Tour-Level, sie verbessert sich damit im Liveranking an die 106. Stelle. Vor ihr liegen aus ÖTV-Sicht nur mehr Julia Grabher (WTA-Nr. 82) und Neo-Österreicherin Anastasia Potapova (WTA-91).