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"Ich will ihren Körper": Kaia Gerber gesteht Eifersucht auf Mama Cindy

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Sie ist selbst ein gefeiertes Model – doch ausgerechnet das Aussehen ihrer berühmten Mutter machte Kaia Gerber jahrelang zu schaffen. Jetzt spricht die 24-Jährige offen über Körpervergleiche, ihre Essstörung und den Druck der Öffentlichkeit.
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Kaia Gerber ist die Tochter von Supermodel Cindy Crawford und wurde selbst früh zum Model. Doch der berühmte Name und das Aussehen ihrer Mutter waren für sie nicht immer nur ein Vorteil.

Im Gespräch mit der "Vogue" erzählt Gerber, dass sie seit Jahren mit Vergleichen zu ihrer Mutter konfrontiert werde. Während Crawford in den 90er-Jahren mit ihren berühmten Kurven zum internationalen Star wurde, sei Kaia wegen ihres deutlich schlankeren Körpers immer wieder mit ihr verglichen worden.

"Als jemand, der den Großteil seines Lebens dünn war, wurde ich immer mit meiner Mutter verglichen – nach dem Motto: "Was stimmt mit Kaia nicht?'", erzählt sie.

Besonders offen wird sie bei einem anderen Punkt: "Ich bin so neidisch auf den Körper meiner Mutter. Ich wäre liebend gerne mit Brüsten und einem Hintern zur Welt gekommen."

Kaia spricht erstmals über Essstörung

Der ständige Fokus auf ihren Körper habe sie belastet. "Die Leute haben meinen Körper schon immer kommentiert", sagt Gerber. Gleichzeitig sei es schwierig für sie, sich selbst öffentlich dazu zu äußern. Nun spricht sie erstmals offen über ihre Erfahrungen mit gestörtem Essverhalten.

"Ich hatte in meinem Leben mit gestörtem Essverhalten zu kämpfen", sagt die 24-Jährige. Besonders verletzend seien Kommentare über ihr Aussehen gewesen. Wenn Menschen zu ihr sagten: "Du siehst schrecklich aus", helfe das keineswegs, mit einer psychischen Erkrankung umzugehen. Ihre klare Botschaft: "Negativität hat noch nie jemandem das Leben gerettet."

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Kaia schreibt Familiengeschichte

Trotz der schwierigen Erfahrungen gibt es für Gerber derzeit auch einen besonderen Moment: Sie ziert das neue "Vogue"-Cover. Für die September-Ausgabe wurde sie von Starfotograf Steven Meisel gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Homer Gere fotografiert.

Damit schließt sich ein Kreis: 34 Jahre zuvor waren ihre Eltern Cindy Crawford und Richard Gere gemeinsam auf dem Cover der Modezeitschrift zu sehen. Crawford und Gere waren von 1991 bis 1995 verheiratet. Für Kaia dürfte das aktuelle Cover deshalb auch eine ganz besondere Verbindung zu ihrer Familiengeschichte darstellen.

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