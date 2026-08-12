Schumacher-Tochter Gina kämpft um 433.000 Euro

Beim prestigeträchtigen "Run for a Million" tritt die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher als einzige qualifizierte Frau im hochkarätigen Starterfeld an. Es geht dabei um viel Geld.

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Abseits des Rampenlichts schätzt Gina Schumacher (29) die einfachen Dinge: Jeans, T-Shirt und der treue Pferdeschwanz gehören zu ihren Markenzeichen. Auf ihrer Ranch im texanischen Gordonville lenkt die 29-Jährige tonnenschwere Pferde-Trucks oder fährt selbst den Traktor. Bis zu zwölf Pferde hat die passionierte Sportlerin aktuell gleichzeitig in Beritt, wie sie kürzlich auf ihrem YouTube-Kanal verriet. Doch sobald sie die Showarena betritt, verwandelt sich die ruhige Texanerin nach Wahl in eine knallharte Kämpferin.

Das Event "The Run for a Million" in Las Vegas gilt als das absolute Mekka des Reit-Sports. Nach den Vorläufen steuert alles auf den großen Showdown am Samstag zu: Bei der "Million Dollar Competition" geht es für die 16 besten Reiter der Welt um alles oder nichts. In nur einem einzigen Durchgang entscheidet sich der Sieg – Fehler verzeiht der Kurs keine. Dem Gewinner winken sagenhafte 500.000 US-Dollar (ca. 433.000 Euro) Preisgeld.

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Sensation im Starterfeld

Dass sich Gina Schumacher für dieses Mega-Event qualifiziert hat, grenzt an eine kleine Sensation. Sie ist in dem Feld aus 16 Startplätzen nicht nur die einzige Frau, sondern auch die einzige sogenannte "Non-Pro"-Reiterin. Während die meisten ihrer männlichen Konkurrenten angestellte Profi-Reiter großer Ställe sind, führt Gina Regie im eigenen Familienbetrieb.

Sportlich geschenkt wird im Westernreiten niemandem etwas – Männer und Frauen treten in derselben Kategorie gegeneinander an. Umso eindrucksvoller ist die Leistung der mehrfachen Weltmeisterin. Schumacher selbst bleibt angesichts des historischen Starterfelds gewohnt gelassen: "Ich habe darüber nie so nachgedacht. Es ist einfach eine tolle Sache, ein Teil davon zu sein, und ich bin sehr stolz, auf dem Level der großen Jungs zu konkurrieren."

Prominente Unterstützung im Publikum

Für den Nervenkitzel in der Spielerstadt hat sich die Reitersportlerin zudem seelische Verstärkung geholt: Mama Corinna Schumacher (57) reiste eigens aus der Schweiz in die USA an, um ihre Tochter vom Tribünenrand aus fest die Daumen zu drücken. Wenn am Samstag die Entscheidung fällt, schaut die gesamte Reitsportwelt gespannt nach Las Vegas – und drückt der mutigen Wahltexanerin die Daumen.