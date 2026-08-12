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Geldregen! Austria hat endlich Brustsponsor

Ein Fußballspieler von Austria Wien läuft im Spiel, der Ball schwebt vor seinem Gesicht.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Die Zeit der leeren Trikotbrust beim FK Austria Wien ist vorbei: Finanzvorstand Harald Zagiczek hat erfolgreich einen neuen Partner für die Veilchen an Land gezogen.
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Aleksandar Dragovic und seine Teamkollegen laufen im Rückspiel der Conference-League-Quali gegen Beitar Jerusalem Donnerstag, 13. August, 20:30 Uhr zum ersten Mal mit dem "Aramark"-Schriftzug auf den violetten Trikots in die Generali-Arena ein.

Partnerschaft besteht seit Frühjahr 2025

Die Beziehung zwischen dem in 16 Ländern aktiven Unternehmen und dem FAK läuft bereits seit April 2025. Damals wurde vereinbart, dass der führende Anbieter im Bereich Sport- und Event-Catering ab Sommer 2025 die gastronomische Betreuung übernimmt.

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Eintritt in den österreichischen Markt

Das war gleichzeitig der Eintritt "Aramarks", das auch Klubs wie den FC Barcelona, Everton, den HSV und den VfB Stuttgart sowie das Berliner Olympiastadion betreut, in den österreichischen Markt. Ende Mai teilte Austrias bisheriger Brustsponsor "Frankstahl" dem Verein mit, den Vertrag über den Sommer hinaus nicht verlängern zu wollen.

Finanziell extrem lukrativer Vertrag

Zagiczek ist es nun gelungen, Ersatz zu finden, der zudem finanziell lukrativer ist. Der Deal mit "Aramark" soll über ein Drittel mehr Geld einbringen und damit einer der besten sein, die der Klub jemals an Land gezogen hat.

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