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WAC-Goalie

Chance auf Champions League: Polster-Wechsel fix

Ein Torwart im orangefarbenen Trikot jubelt mit ausgebreiteten Armen vor dem Tor.
© GEPA pictures
Der Wolfsberger AC hat seinen Stammtorhüter abgegeben. Nikolas Polster wechselte am Mittwoch zum NEC Nijmegen und unterschrieb beim Dritten der abgelaufenen niederländischen Eredivisie einen Vierjahresvertrag.
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Die Lavanttaler kassieren laut Medienberichten 1,5 bis zwei Millionen Euro Ablöse. Der 24-Jährige war 2024 vom LASK zum WAC gekommen, avancierte zum Einser-Torhüter und feierte 2025 mit dem Triumph im österreichischen Fußball-Cup seinen größten Erfolg mit den Kärntnern.

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Mit Nijmegen hat Polster die Chance auf die Champions League. Der Verein schaltete in der dritten Qualifikationsrunde der Königsklasse Olympiakos Piräus aus und spielt im Play-off gegen Bodö/Glimt um die erstmalige Teilnahme an der Champions League.

"Ich durfte zwei unglaubliche Jahre mit vielen schönen Momenten beim WAC verbringen, in denen wir mit dem Cup-Titel und dem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft Großes erreicht haben. Ich bin dem Club für die Chance, die ich bekommen habe, sehr dankbar. Nun ist für mich aber die Zeit gekommen, den nächsten Entwicklungsschritt in meiner Karriere zu machen", erklärte Polster.

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