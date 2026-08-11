Dreispringer Kingley hofft auf 17-Meter-Satz

Seine Topform will Dreispringer Endiorass Kingley bei der EM in Birmingham auspacken.

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Mit den Saisonleistungen ist der WM-Neunte noch nicht zufrieden, die zuletzt gezeigten Trainingsleistungen und Vergleichswerte bescheinigten dem 24-Jährigen jedoch eine bessere Form als vor einem Jahr, das Überstehen der Qualifikation am Mittwochabend ist das erste Ziel.

"Wenn ich die 17 m springe, dann ist eine Topplatzierung möglich", richtet Kingley den Blick bereits auf das erhoffte Finale und die mögliche Verbesserung des von ihm gehaltenen österreichischen Rekordes von 16,85 m. Dazu braucht es einen Versuch, wo alles zusammenpasst - Geschwindigkeit, Sprungfähigkeit, Stabilität sind nur drei der Faktoren.

Es gebe auf dem Weg zu einer großen Weite so viel zu denken, bis der Punkt komme, an dem er nur noch "fliegen, fliegen, fliegen" wolle. "Die Luftphase ist der Zeitpunkt, wo ich aufhöre zu denken. Ich genieße die letzte Phase, wo ich im Sand lande", sagte Kingley zur APA.