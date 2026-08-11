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Kurz vor Abschluss

Transfer-Hammer: Lukaku wechselt zu Sturm-Gegner

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Belgischer Fußballspieler jubelt mit den Händen an den Ohren im Trikot während eines Spiels.
© EPA
Sturms Champions-League-Gegner Fenerbahce landet einen echten Transfer-Coup.
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Am heutigen Dienstag geht Sturm Graz ins Rückspiel der Champions-League-Quali (3. Runde) gegen Fenerbahce (20.30 Uhr/live ORF & im OE24-Live-Ticker). Die Türken werden im Graz-Liebenau empfangen, wo sie einen 2:0-Erfolg verteidigen.

Aufatmen können die Grazer zumindest deshalb, weil der nächste Königstransfer der "Kanarienvögel" nicht rechtzeitig spielberechtigt ist.

Wie verschiedene Transfer-Insider berichten, haben sich Fener und Romelu Lukaku auf einen Deal geeinigt. Auch mit seinem Klub Napoli gibt es eine verbale Einigung: 6 Millionen Euro plus Boni werden für den 33-Jährigen fließen.

Am Mittwoch soll Belgiens WM-Star (3 Treffer 2026) zum Medizincheck in Istanbul landen. Berichtet wird ein Ein-Jahres-Vertrag mit einer Option für ein weiteres.

Sturm Graz braucht ein Wunder

Aber auch ohne Lukaku wird Fenerbahce ein harter Brocken für das Team von Fabio Ingolitsch. Der Klassenunterschied war beim 0:2 im Hinspiel offensichtlich.

Da die Türken aber früher vom Gas gingen und ihre Chancen nicht effizient nutzten, ist für die Grazer die Hoffnung aber noch nicht gestorben. Ein frühes Tor gepaart mit dem Heimpublikum könnte die Partie zumindest noch einmal spannend machen.

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Allerdings hat die reguläre Saison für die Türken noch nicht begonnen, sie kommen also ausgeruht mit ihrer Millionentruppe rund um Mason Greenwood (Neuzugang für 39 Mio. Euro), Talisca, Marco Asensio, Matteo Guendouzi oder N'Golo Kanté nach Österreich.

Aber selbst bei einem Ausscheiden ist die Teilnahme an der Ligaphase der Europa League für die "Blackies" fix. Sollte das Wunder geschafft werden, wartet der Sieger aus Olympique Lyon gegen Sparta Prag (1:2).

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