Bundesliga-Knall: Bayern plant Mini-Turniere im Ausland

Der FC Bayern will die Bundesliga international stärker positionieren – und dabei offenbar selbst die Initiative übernehmen.

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Wie Sport1 berichtet, arbeiten die Münchner bereits an Konzepten, die später auch anderen deutschen Profiklubs vorgestellt werden sollen.

Im Mittelpunkt steht die Idee, mehrere Bundesliga-Vereine gemeinsam auf Auslandsreisen zu schicken. Statt dass einzelne Klubs unabhängig voneinander durch Asien oder die USA touren, könnten künftig Mini-Turniere mit mehreren deutschen Mannschaften organisiert werden. Bayern würde dabei als Initiator auftreten. Die Hoffnung: Nicht nur die einzelnen Vereine, sondern die gesamte Bundesliga könnte von der zusätzlichen Aufmerksamkeit profitieren.

FC Bayern geht voran

Marketingvorstand Rouven Kasper hatte bereits während der jüngsten Asienreise deutlich gemacht, dass Bayern künftig stärker als Impulsgeber auftreten wolle. "Wir müssen, glaube ich, auch mehr in die Situation kommen, dass wir als Speerspitze noch aktiver in die Bundesliga reindiskutieren und Themen anstoßen", erklärte Kasper.

Auch Präsident Herbert Hainer fordert seit Längerem mehr gemeinsames Engagement. "Wenn der FC Bayern vorangeht, dürfen die anderen nicht stehen bleiben. Internationalisierung ist kein Solo – die Liga muss mitziehen", sagte Hainer.

Vor allem im Vergleich mit der englischen Premier League sieht Bayern erheblichen Nachholbedarf. Die Bundesliga müsse international geschlossener auftreten, um neue Märkte zu erschließen und wirtschaftlich aufzuschließen.