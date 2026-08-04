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Transfer-Knall: DFB-Keeper ter Stegen hat neuen Klub

Ein Torwart im Trainingsanzug des FC Barcelona wärmt sich im Stadion auf.
© NurPhoto via Getty Images
DFB-Keeper Marc-André ter Stegen (34) hat einen neuen Klub. Er wechselt auf Leihbasis vom FC Barcelona zu Ajax Amsterdam.
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Nun ist es offiziell! Marc-André ter Stegen wird an den niederländischen Klub Ajax Amsterdam verliehen. Dort will er nach einer schwierigen Zeit beim FC Barcelona, wo der DFB-Keeper noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, Spielpraxis sammeln.

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Auf dem Instagram-Account von Ajax wurde die Leihe bestätigt. Diese wird eine Saison dauern. Jordi Cruijff, Technischer Direktor von Ajax Amsterdam, sagt: "Marc hat eine herausragende Erfolgsbilanz und seine Qualitäten sind weithin anerkannt. Er ist eine sofortige Verstärkung für unser Team."

Probleme mit Abschiedsbedingungen und steuerlichen Fragen

Weiter erklärt er: "Marc und ich kennen uns gut, und ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben schon seit Längerem daran gearbeitet, ihn zu uns zu holen, daher freuen wir uns sehr, dass er seinen Vertrag unterschrieben hat und nun loslegen kann."

Eigentlich hätte ter Stegen schon vor einigen Wochen präsentiert werden sollen. Doch die Abschiedsbedingungen und steuerlichen Fragen mussten zuvor noch abgeklärt werden. Diese sind nun ausgeräumt.

Verletzungsprobleme in den vergangenen Jahren

Bei Ajax trifft er auf seinen alten Trainer Míchel (50), der Anfang Juli das Amt in Amsterdam übernommen hatte. Schon im Jänner 2026 wurde ter Stegen an Girona ausgeliehen, um sich für die WM zu empfehlen. Jedoch erlitt er nach nur zwei Spielen eine schwere Oberschenkelverletzung und musste operiert werden. Er fiel für die restliche Saison aus und verpasste die WM.

In den letzten Jahren wird ter Stegen immer wieder von schweren Verletzungen heimgesucht. Vor seiner Oberschenkelverletzung hatte er sich einen Patellasehnenriss zugezogen und fiel von September 2024 bis Mai 2025 aus. Von Juli bis Dezember 2025 fehlte der Deutsche wegen einer Rückenverletzung.

Wegen der Verletzungen verpflichtete der FC Barcelona zwei weitere Keeper. 2024 holten die Katalanen nach ter Stegens Verletzung den polnischen Spieler Wojciech Szczęsny (36). Im Sommer 2025 wurde Joan Garcia (25) als neue Nummer eins verpflichtet. Ter Stegen ist seitdem nur noch die Nummer drei im Verein.

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