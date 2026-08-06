Letztes Jahr
So plant Manuel Neuer sein Bayern-Ende
Am Donnerstag startete Manuel Neuer in seine voraussichtlich letzte Saison beim FC Bayern München. Der erfahrene Torhüter genießt seinen Job beim Rekordmeister aktuell so sehr wie nie zuvor und bereut auch sein Comeback für die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft keineswegs, will die deutsche Bild aus dem Umfeld Neuers erfahren haben. Die harmonische Atmosphäre unter Trainer Vincent Kompany schätzt Neuer sehr, nachdem er beim DFB zuletzt andere Erfahrungen gemacht hatte. Nun will er sich mit einem großen Titel vom FC Bayern verabschieden.
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Karriereende und Hintertür
"Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft und mit dem Staff und Trainerteam macht es einfach Spaß", erklärte Neuer zum Trainingsstart. Eine endgültige Bestätigung für sein Karriereende im Sommer liefert der Kapitän jedoch noch nicht. Im Trainingslager am Tegernsee äußerte er sich zu seiner Zukunft mit den Worten: "Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre …"
Der Plan mit Urbig
Wie die SPORT BILD schriebt, steht der Zeitplan für den Abschied des Torwart-Giganten nach 16 Spielzeiten in München bereits fest. Ab der Saison 2027/28 soll Jonas Urbig die neue Nummer eins im Tor des FC Bayern werden. Dies wurde in Abstimmung mit Neuer bei den Vertragsgesprächen im Mai 2026 so vereinbart. In dieser Spielzeit wird der junge Torhüter Schritt für Schritt an seine künftige Aufgabe herangeführt, um den perfekten Übergang zu gewährleisten.
Zukunft nach der Karriere
Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn plant Neuer zunächst eine Pause einzulegen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat dem Torwart jedoch bereits signalisiert, dass ihm beim FC Bayern alle Türen offenstehen. Eine spätere beratende Rolle im Verein ist für den langjährigen Kapitän durchaus eine realistische Option.
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