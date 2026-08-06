So plant Manuel Neuer sein Bayern-Ende

Manuel Neuer genießt seine womöglich letzte Saison beim FC Bayern in vollen Zügen und lässt sich bei der Frage nach seinem Karriereende noch eine Hintertür offen.

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Am Donnerstag startete Manuel Neuer in seine voraussichtlich letzte Saison beim FC Bayern München. Der erfahrene Torhüter genießt seinen Job beim Rekordmeister aktuell so sehr wie nie zuvor und bereut auch sein Comeback für die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft keineswegs, will die deutsche Bild aus dem Umfeld Neuers erfahren haben. Die harmonische Atmosphäre unter Trainer Vincent Kompany schätzt Neuer sehr, nachdem er beim DFB zuletzt andere Erfahrungen gemacht hatte. Nun will er sich mit einem großen Titel vom FC Bayern verabschieden.

ROTTACH-EGERN, GERMANY - JULY 28: Manuel Neuer, keeper of FC Bayern München looks on next to his team mate Jonas Urbig during a FC Bayern München training session during the summer training camp at Stadion am Birkenmoos on July 28, 2026 in Rottach-Egern, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) © Getty Images

Karriereende und Hintertür

"Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft und mit dem Staff und Trainerteam macht es einfach Spaß", erklärte Neuer zum Trainingsstart. Eine endgültige Bestätigung für sein Karriereende im Sommer liefert der Kapitän jedoch noch nicht. Im Trainingslager am Tegernsee äußerte er sich zu seiner Zukunft mit den Worten: "Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre …"

Der Plan mit Urbig

Wie die SPORT BILD schriebt, steht der Zeitplan für den Abschied des Torwart-Giganten nach 16 Spielzeiten in München bereits fest. Ab der Saison 2027/28 soll Jonas Urbig die neue Nummer eins im Tor des FC Bayern werden. Dies wurde in Abstimmung mit Neuer bei den Vertragsgesprächen im Mai 2026 so vereinbart. In dieser Spielzeit wird der junge Torhüter Schritt für Schritt an seine künftige Aufgabe herangeführt, um den perfekten Übergang zu gewährleisten.

epa13137695 Goalkeeper Jonas Urbig of Bayern Munich attends a training session at the team's training camp in Rottach-Egern, Germany, 28 July 2026. Bayern Munich will face SV Rottach-Egern during a test match on 30 July. EPA/ANNA SZILAGYI © EPA

epa13137656 Goalkeeper Jonas Urbig of Bayern Munich attends a training session at the team's training camp in Rottach-Egern, Germany, 28 July 2026. Bayern Munich will face SV Rottach-Egern during a test match on 30 July. EPA/ANNA SZILAGYI © EPA

Zukunft nach der Karriere

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn plant Neuer zunächst eine Pause einzulegen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat dem Torwart jedoch bereits signalisiert, dass ihm beim FC Bayern alle Türen offenstehen. Eine spätere beratende Rolle im Verein ist für den langjährigen Kapitän durchaus eine realistische Option.