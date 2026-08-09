Transfer-Knall beim FC Bayern München

Eigentlich sind die Transfer-Aktivitäten des FC Bayern München bereits beendet, doch jetzt könnte sich im Sommer doch noch einiges ändern.

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Mit Nathaniel Brown und Ismael Saibari stellte der FC Bayern München schon früh die Weichen für die kommende Saison. Der deutsche Meister verpflichtete das Duo für etwa 100 Millionen Euro. Weitere Neuverpflichtungen schloss man bis zuletzt kategorisch aus.

Das Ziel heuer ist ganz klar die Titelverteidigung in der Bundesliga und im DFB-Pokal, auch in der Champions League will man wieder um den Titel mitspielen. Doch während die Konkurrenz mit unzähligen Millionen-Transfers nachrüstet, bleibt der deutsche Rekordmeister bescheiden und achtet mehr darauf, den Kader zu verdünnen.

Joao Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza haben bei den Bayern keine Zukunft mehr und sollen unbedingt noch verkauft werden. Doch bisher dürften noch keine passenden Angebote eingetroffen sein. "Man würde die Dinge gerne eher klären. Aber ein Stück weit ist man natürlich davon abhängig, was passiert", meinte Sport-Vorstand Max Eberl im Rahmen der Vorbereitungs-Tour in Asien.

Kompany lässt aufhorchen

Doch nach dem 2:1-Testspielsieg gegen Aston Villa ließ Erfolgs-Coach Vincent Kompany mit einigen Aussagen aufhorchen. Auf die Frage, ob er sich noch weitere Neuverpflichtungen wünsche, hielt er fest, dass er über den bisherigen Verlauf sehr froh sei. Das Transfer-Thema liege in der Verantwortung von Eberl und Sportdirektor Christoph Freund. Eine Aussage, die durchklingen lässt, dass er sich doch noch die ein oder andere Verstärkung erhofft.

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Kurz davor kündigte Eberl an, dass "der August sehr intensiv" wird. Vor allem sind noch zu viele unbekannte Faktoren im Raum, weshalb man sich derzeit nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen will. Wenn man Boey, Palhinha und Zaragoza verkauft, könnte allerdings tatsächlich noch einmal ein neuer Name auftauchen. Eberl: "Es ist Bewegung drin, das können wir definitiv sagen. Die Jungs sind schon auf dem Markt interessant, aber es ist eben noch nicht so, dass jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Tagen etwas passiert."

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Immerhin schaffen es die Münchner mit der neuen Transfer-Taktik, für Ruhe an der Säbener Straße zu sorgen. In den letzten beiden Jahren gab es immer wieder Berichte von Absagen einiger Wunschspieler, wie Nick Woltemade oder Florian Wirtz, dieser Sommer verläuft sehr ruhig.