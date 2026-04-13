Nächste Öffi-Baustelle sorgt bald für Pendler-Chaos

Nach dem City Marathon startet im Bereich Maragretengürtel/Matzleinsdorfer Platz nächste Baustelle bei den Öffis.

Wien bekommt seine nächste Öffi-Baustelle - die wieder den Fahrgästen einiges an Geduld abverlangen wird. Ein Tunnelträger der Unterpflasterstraßenbahn im Bereich Margaretengürtel und Matzleinsdorfer Platz muss nun von Grund auf erneuert werden. Die Bauarbeiten finden direkt im Gleisbereich statt und lösen weitreichende Einschränkungen für die Fahrgäste aus, die normalerweise im Untergrund des Gürtels unterwegs sind.

Baustart nach City Marathon

Die Bauarbeiten im Tunnel dauern vom 20. April bis zum 1. Mai an. Damit starten sie unmittelbar nach dem Vienna City Marathon und sind rechtzeitig vor dem Beginn des Eurovision Song Contest vollständig abgeschlossen. Von Montag, dem 20. April zu Betriebsbeginn, bis zum Freitag, dem 1. Mai zu Betriebsbeginn, kommt es deshalb zu erheblichen Änderungen im Fahrplan der Linien 1, 18, 62 und der Badner Bahn. Die Wiener Linien raten dazu, für die täglichen Wege etwas mehr Zeit als üblich einzuplanen.

Linien-Dschungel und Umleitungen

Die Linie 1 verkehrt während der Bauphase lediglich zwischen der Prater Hauptallee und der Oper am Karlsplatz. Auch bei der Linie 18 gibt es Änderungen, da sie nur zwischen der Schlachthausgasse und dem Hauptbahnhof fährt und danach zum Quellenplatz umgeleitet wird. Die Linie 62 übernimmt vorübergehend einen Teil der Strecke der Linie 1 und ist zwischen Lainz, dem Matzleinsdorfer Platz und dem Stefan-Fadinger-Platz im Einsatz. Wer mit der Badner Bahn fährt, muss beachten, dass diese nur von Baden bis zur Aßmayergasse über den Schedifkaplatz und den Bahnhof Meidling unterwegs ist.

So kommt man trotzdem ans Ziel

Fahrgäste können auf die U-Bahn-Linien U1, U4 und U6 ausweichen. Als Alternativen stehen zudem die Buslinien 6, 13A und 59A sowie die S-Bahn auf der Strecke zwischen dem Matzleinsdorfer Platz und dem Hauptbahnhof bereit. An der Oberfläche müssen sich auch Autofahrer umstellen. Das Rechtsabbiegen von der Triester Straße und von der Gudrunstraße auf den Margaretengürtel ist bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt. Der Geradeausverkehr auf dem Gürtel ist davon nicht betroffen. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es am Matzleinsdorfer Platz keinerlei Einschränkungen.