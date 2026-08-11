Van Dijk schwärmt von ÖFB-Star: "Großes Talent"

Wenn man von einem der größten Verteidiger der Fußball-Geschichte Lob bekommt, dann ist das etwas wert.

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So geschehen bei Österreichs neuem Export-Schlager Ifeanyi Ndukwe. Seit Winter fix wechselte der 18-Jährige im Sommer endgültig von Austria Wien zum Liverpool FC.

Da der Held der U17-WM im letzten Jahr aber nicht auf die nötigen 15 Punkte im "Governing Body Endorsement" kommt, weil er zu wenige Einsätze auf Profi-Niveau hat, sind ihm Einsätze in England nicht erlaubt.

Zumindest in Pflichtspielen, denn genau deshalb ist der Innenverteidiger in der Vorbereitung unter Neo-Coach Andoni Iraola bisher gesetzt, er soll nämlich mögliche Leihklubs auf sich aufmerksam machen. Das hat er getan, und wie.

Geht es nun nach Portugal?

Ndukwe gilt als einer der besten Spieler der bisherigen Testspiele der Reds, er glänzte mit seiner Statur, seinem Speed, aber auch seiner Coolness und Spielstärke.

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Auch deshalb schwärmte nun sein Kapitän Virgil van Dijk, mit dem er gegen Monaco zuletzt die Viererkette bildete, vom Jungstar.

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"Er ist ein großes Talent, ein großer Kerl. Wir hatten gute Gespräche. Für ihn geht es darum, sich zu entwickeln", so der 35-Jährige.

Ursprünglich stand auch eine Rückkehr nach Österreich im Raum, dank der gezeigten Leistungen richtet sich der Blick laut Gerüchten aktuell eher nach Portugal.

"Wohin er auch geht, er muss lernen, besser werden, um bereit zu sein. Damit er, wenn er zurückkommt, hier bleiben kann", so der Niederländer.