Bei Medizincheck
Transfer von ÖFB-Star fast durch
Florian Grillitsch soll schon bei seinem möglichen neuen Klub Frosinone Calcio gelandet sein. Laut einem Video vom italienischen Sportjournalisten Gianluca Di Marzio soll der ÖFB-Star beim Medizincheck gesichtet worden sein.
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Beim Serie-A-Klub könnte er mit seinem ÖFB-Teamkollegen Romano Schmid spielen. Der Noch-Werder-Spieler soll ebenfalls kurz vor einem Wechsel stehen.
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Der Deal könnte noch am heutigen Dienstag offiziell verkündet werden.
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