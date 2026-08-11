Transfer von ÖFB-Star fast durch

Der ÖFB-Mittelfeldregisseur Florian Grillitsch steht kurz vor einem Wechsel. Er wurde nun beim Medizincheck gesichtet.

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Florian Grillitsch soll schon bei seinem möglichen neuen Klub Frosinone Calcio gelandet sein. Laut einem Video vom italienischen Sportjournalisten Gianluca Di Marzio soll der ÖFB-Star beim Medizincheck gesichtet worden sein.

Beim Serie-A-Klub könnte er mit seinem ÖFB-Teamkollegen Romano Schmid spielen. Der Noch-Werder-Spieler soll ebenfalls kurz vor einem Wechsel stehen.

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Der Deal könnte noch am heutigen Dienstag offiziell verkündet werden.