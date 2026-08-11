Fussball
TV
E-Paper
Immo
Sport

Bei Medizincheck

Transfer von ÖFB-Star fast durch

Zwei österreichische Fußballspieler diskutieren während eines Spiels auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Der ÖFB-Mittelfeldregisseur Florian Grillitsch steht kurz vor einem Wechsel. Er wurde nun beim Medizincheck gesichtet.
OE24 auf Google bevorzugen

Florian Grillitsch soll schon bei seinem möglichen neuen Klub Frosinone Calcio gelandet sein. Laut einem Video vom italienischen Sportjournalisten Gianluca Di Marzio soll der ÖFB-Star beim Medizincheck gesichtet worden sein.

Auch interessant

"Bumerang" : Matthäus mit düsterer Nagelsmann-Prognose

Trump stellt sich hinter Infantino: "Er ist fantastisch"

Wüsten-Knall um ÖFB-Kapitän David Alaba (34)

Beim Serie-A-Klub könnte er mit seinem ÖFB-Teamkollegen Romano Schmid spielen. Der Noch-Werder-Spieler soll ebenfalls kurz vor einem Wechsel stehen.

Der Deal könnte noch am heutigen Dienstag offiziell verkündet werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Journalist nach falscher Musiala-Meldung festgenommen

Kult-Kicker Vardy vor England-Rückkehr

"Bumerang" : Matthäus mit düsterer Nagelsmann-Prognose

Irre Enthüllung: Diesem Topklub sagte Mourinho unter Tränen ab

Streit eskaliert: UEFA plant Anti-FIFA-Turniere

Transfer von ÖFB-Star fast durch

Linzer Selbstkritik oder doch alles "wunderbar"?

Wüsten-Knall um ÖFB-Kapitän David Alaba (34)

Trump stellt sich hinter Infantino: "Er ist fantastisch"

Violetter VAR-Ärger & Dragovic-Streit mit Kühbauer