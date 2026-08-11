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Wüsten-Knall um ÖFB-Kapitän David Alaba (34)

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Ein Mann im türkisfarbenen Österreich-Trikot geht mit Sonnenbrille und Tasche durch eine Halle.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Wechselt ÖFB-Kapitän David Alaba in die Wüste?
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Der Transfer-Poker um David Alaba spitzt sich zu. Wie berichtet, buhlten in den vergangenen Tagen mit dem AC Milan und Juventus Turin gleich zwei italienische Top-Klubs um den ablösefreien ÖFB-Star. Konkret wurde dabei aber noch nichts.

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Al Sadd angelt nach Alaba

Währenddessen sorgt nun eine Meldung von Tribuna.com für Aufregung. Demnach will der katarische Meister Al Sadd Alaba in die Wüste lotsen. Dem Bericht zufolge soll der Österreicher die absolute Wunschoption sein, nachdem die Verpflichtung von Nayef Aguerd scheiterte.

Ein österreichischer Fußballspieler im roten Trikot läuft mit dem Ball über das Spielfeld.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner

Al Sadd ist der größte Verein in Katar und spielt in der Hauptstadt Doha. Zuletzt wurde man dreimal in Folge Meister. Betreut wird Al Sadd vom Rumänen Răzvan Lucescu, der im Sommer Roberto Mancini ablöste. Der Klub ist finanzstark und könnte Alaba mit einem lukrativen Angebot in die Wüste lotsen.

Entschieden ist allerdings noch nichts. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wo Alaba seine Karriere fortsetzt.

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