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"Schlechteste seit Jahren"

FC Bayern sorgt für Mega-Shitstorm

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Ein Mann spricht auf einer FC Bayern München Pressekonferenz mit Mikrofon vor Sponsorenwand.
© Getty Images
Der FC Bayern kassiert derzeit von den eigenen Fans einen Mega-Shitstorm
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Der FC Bayern hat seine Vorbereitungs-Tour in Asien erfolgreich mit einem 2:1-Testspielsieg gegen Aston Villa abgeschlossen. Zeitgleich kassiert der Verein aber von den eigenen Fans einen ungeahnten Shitstorm.

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Während die Anhänger mit dem "Sparprogramm" im Transfer-Sommer gut leben können und dennoch zufrieden sind, hat sich der Verein auf eine ganz andere Art und Weise den Unmut zugezogen.

Bunter Leak

Dabei geht es um ein neues Dress, das noch nicht einmal offiziell vorgestellt wurde. Das dritte Trikot des Titelverteidigers fällt mit einem ausgefallenen Design besonders auf. Mit einer bunten Mischung aus Rot, Pink und Violett wurde die neue Wäsch des Rekordmeisters online geleakt.

Die Reaktionen waren eindeutig. Von "absoluter Müll" über "es ist das schlechteste Trikot, das ich seit Jahren gesehen habe" sind sich die User auf X einig.

Die eindeutigste Reaktion eines Bayern-Fans war aber wohl die Hoffnung, dass man dieses Trikot heuer "nie sehen wird". Denn im Gegensatz zu diesem Trikot kamen die Heim- und Auswärts-Trikots ausgesprochen gut an.

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