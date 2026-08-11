Königsklassen-Quali
Juve! Austria & St. Pölten kennen letzten Gegner
Die Auslosung für die dritte Qualifikationsrunde der Frauen-Champions-League hat am Dienstag in Nyon Österreichs Vertretern folgende Gegner beschert:
Meister Austria Wien trifft zunächst auswärts in der dritten Runde des Meisterwegs auf den SK Brann Bergen, SKN St. Pölten bekommt es in Runde drei des Ligawegs zuerst daheim mit dem Juventus Turin zu tun. Spieltermine sind der 26. August und der 2. September.
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Die genauen Spielzeiten werden am Mittwoch festgelegt.
Die jeweiligen Sieger stehen in der Gruppenphase, die Verlierer spielen in der zweiten Quali-Runde des Women's Europa Cup weiter.
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