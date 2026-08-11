Lotto: Rätsel um 12-Millionen-Euro-Gewinner

Nach dem Gewinn vom Achtfach-Jackpot fehlt vom steirischen Sieger weiter jede Spur.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Fast einen Monat nach dem ersten Achtfach-Jackpot der österreichischen Lotto-Geschichte wartet ein Gewinn von rund 12 Millionen Euro noch immer auf seinen Besitzer.

Gewinner kommt aus der Oberteiermark

Fest steht: Der entscheidende Tippschein mit den sechs richtigen Zahlen wurde in der Obersteiermark gespielt. Wo genau, verraten die Österreichischen Lotterien aus Datenschutzgründen nicht. Auch der Name des glücklichen Gewinners oder der Gewinnerin ist weiterhin unbekannt.

Dass sich ein großer Gewinner nicht sofort meldet, ist laut Lotterien allerdings keineswegs ungewöhnlich. Gerade in der Urlaubszeit könne es passieren, dass ein Spielschein erst später kontrolliert wird. In diesem Fall handelt es sich außerdem um einen Quicktipp. Manche Spieler vergessen deshalb nach der Abgabe des Scheins schlicht, dass sie überhaupt mitgespielt haben.

Es bleibt noch Zeit

Bei einem Sechser dauert die Auszahlung ohnehin etwas: Die Gewinner können erst nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist über das Geld verfügen. Manche Großgewinner nutzen diese Zeit bewusst, um sich in Ruhe auf den plötzlichen Reichtum vorzubereiten.

Eile besteht für den unbekannten Millionär trotzdem nicht. Der Gewinn kann in Österreich drei Jahre lang geltend gemacht werden. Wird der Schein bis dahin nicht eingelöst, verfällt der Anspruch. Das Geld wandert anschließend in einen Sondertopf für nicht behobene Gewinne und wird später im Rahmen von Bonusaktionen wieder ausgeschüttet.