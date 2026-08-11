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Transfer-Knaller: Posch vor Wechsel nach Deutschland

Zwei Fußballspieler kämpfen während eines WM-Spiels um den Ball auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Stefan Posch (29) steht kurz vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga zum FSV Mainz 05.
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Stefan Posch wird offenbar beim FSV Mainz 05 bleiben. Der Bundesligist hat sich mit dem italienischen Klub Como 1907 einigen können. Laut dem italienischen Branchenkenner Gianluca Di Marzio soll der Transfer schon perfekt sein.

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Wie "Sky" berichtet, soll die Summe bei etwa 4 Millionen Euro liegen. Derzeit absolviert Posch den Medizincheck in Deutschland.

Schon in der vergangenen Rückrunde war der Innenverteidiger an Mainz 05 ausgeliehen. In 20 Einsätzen konnte der ÖFB-Star sogar zwei Treffer erzielen und die Verantwortlichen begeistern.

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