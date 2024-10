Sensationeller Durchbruch beim Kampf gegen Hepatitis C

Ein wegweisender Erfolg im Kampf gegen Hepatitis C.

Im Rahmen des institutionenübergreifenden ELIMINATE-Projekts wurden in zehn Krankenhäusern in Wien (darunter 6 WIGEV Klinken) und Niederösterreich systematisch Krankenhausdaten ausgewertet, um Betroffene zu identifizieren und zu behandeln. Dadurch konnten fast 400 Patient:innen mittels moderner Therapien von ihrer chronischen Hepatitis-C-Erkrankung geheilt werden. Die Ergebnisse des Projekts wurden nun im Top-Journal „Liver International“ veröffentlicht.

Hepatitis C in Österreich eliminieren

Ziel des im Jahr 2020 gestarteten Projekts "ELIMINation AusTria East" (ELIMINATE) war es, Hepatitis C in Ostösterreich zu eliminieren. Ein Team von Ärzt:innen der Medizinischen Universität Wien, der Klinik Ottakring und des Universitätsklinikums Sankt Pölten führte dazu eine groß angelegte Untersuchung durch. Die Ergebnisse dieser Studie, federführend von Lorenz Balcar, Michael Schwarz (beide MedUni Wien), Caroline Schwarz und David Bauer (Wiener Gesundheitsverbund) sowie Livia Dorn und Andreas Maieron ( Universitätsklinikum Sankt Pölten, Lehr- und Forschungsstandort der Karl Landsteiner Privatuniversität), wurden nun in der Fachzeitschrift "Liver International" veröffentlicht.

Systematische Auswertung

