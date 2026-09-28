FM4-Party im Prater: 7 Fahrgeschäfte gratis

Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, verwandelt sich der Calafatiplatz im Wiener Prater von 18.00 bis 22.00 Uhr wieder in eine FM4-Partyzone.

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Besucher können sieben Fahrgeschäfte, darunter den Freifallturm, das Break Dance und das Blumenrad, gratis nutzen.

An drei Dancefloors – beim Blumenrad, Autodrom und Tagada – sorgen ausschließlich heimische Acts wie Joyce Muniz, YOUPHORIA oder Anna Ullrich für ausgelassene Clubstimmung.

Fokus auf österreichische Musikszene

Das Event entspringt der DJ-Mix-Sendung "FM4 Unlimited" von DJ Functionist und Beware, die sich längst zu einer überregional erfolgreichen Partyreihe etabliert hat. Die Prater-Ausgabe ist Teil eines großen Herbstschwerpunkts: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Soundparks feiert der Sender unter dem Motto "FM4 Musik von hier" die österreichische Musikszene. Dieses Credo wird im Prater mit einem rein heimischen Line-up gelebt.

Wer nicht vor Ort mitfeiern kann, hört das Spektakel live im Radio oder bis zu 30 Tage danach on demand auf sound.ORF.at. Der Fokus auf lokale Künstler zieht sich durch den gesamten FM4-Herbst und umfasst neben einem heimischen Musikanteil von 40 Prozent auch Überraschungskonzerte sowie spannende Dokumentationen. Ihren Höhepunkt findet die Aktion am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, an dem FM4 24 Stunden lang "Homegrown Music" und zahlreiche Live-Sessions aus dem Studio sendet.