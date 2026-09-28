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Gratis Eintritt

Wien Energie Erlebniswelt neu eröffnet

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Es gibt viel zu entdecken!
© Wien Energie / Max Kropitz
Rechtzeitig zum neuen Schuljahr hat Wien Energie ihre Erlebniswelt am Standort Spittelau umfassend überarbeitet und vergrößert.
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An 21 interaktiven Stationen können Jung und Alt spielerisch Antworten auf Fragen rund um Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Heizen oder Mobilität finden.

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Sascha Zabransky, Geschäftsführer von Wien Energie, betont die Wichtigkeit der Ausstellung: "Die Energiewende ist eine der größten gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit. Damit sie gelingt, braucht es Wissen, Verständnis und Begeisterung. Genau das wollen wir mit der neuen Erlebniswelt vermitteln: Energie und ihre Bedeutung für unseren Alltag erlebbar und verständlich machen! Besonders wichtig ist uns dabei, Kinder und Jugendliche früh für Energie, Technik und Innovation zu begeistern."

Mix aus analogen und digitalen Elementen

Die 2017 eröffnete Dauerausstellung bietet nach einem zehnmonatigen Update einen Mix aus analogen und digitalen Elementen zum Anfassen und Ausprobieren. Beliebte Stationen wie das tanzende Stromerzeugen im Tanzkraftwerk blieben erhalten, neu hinzugekommen ist ein Escape Room. Jährlich locken die Erlebnisstandorte zehntausende Gäste an, wobei Spittelau im Hundertwasser-Design die absolute Hauptattraktion ist. Weitere Angebote gibt es im Kraftwerk Simmering oder der Tiefengeothermie-Ausstellung Aspern. Etwa zwei Drittel der Besucher sind Schulklassen. Die Erlebniswelt kann bei kostenlosem Eintritt eigenständig erkundet werden, zusätzlich werden altersgerechte Führungen angeboten.

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