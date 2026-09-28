RAF-Terroralarm: Fünf junge Männer aus London festgenommen

Nach den fünf Festnahmen nahe dem US-Stützpunkt RAF Fairford gibt es neue Details: Alle Verdächtigen sind britische Staatsbürger und zwischen 23 und 25 Jahre alt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach dem mutmaßlichen Terroralarm rund um den britischen Militärstützpunkt RAF Fairford werden jetzt weitere Details zu den fünf Festgenommenen bekannt. Die Männer sind laut der britischen Anti-Terror-Polizei allesamt britische Staatsbürger und stammen aus London.

Alle Verdächtigen sind zwischen 23 und 25

Drei der Männer kommen demnach aus dem Londoner Bezirk Westminster, einer aus Camden und einer aus Willesden. Sie sind zwischen 23 und 25 Jahre alt.

Die fünf Verdächtigen befinden sich weiterhin in Gewahrsam. Sie wurden wegen des Verdachts auf Vorbereitung eines terroristischen Akts festgenommen. Nach britischem Anti-Terror-Recht können sie bis zu 14 Tage ohne Anklage festgehalten und befragt werden.

Ermittlungen laufen weiter

Die Festnahmen erfolgten in der Nacht auf Sonntag im Ort Whelford nahe RAF Fairford. Zuvor waren drei verdächtige weiße Vans in der Nähe des Stützpunkts gemeldet worden. Die Polizei rückte mit bewaffneten Einsatzkräften an, die fünf Männer festnahmen. Rund 85 Haushalte wurden vorsorglich evakuiert, außerdem wurde ein Sperrradius um die Fahrzeuge eingerichtet.

Die Festnahmen erfolgten in der Nacht auf Sonntag im Ort Whelford nahe RAF Fairford. © X

Die Ermittler prüfen weiterhin, was hinter dem Vorfall steckt und ob ein Zusammenhang mit Iran besteht. Eine Verbindung ist bislang nicht bestätigt. Auch die genaue Rolle der fünf Männer ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Polizei bittet um Zurückhaltung

Vicki Evans von der britischen Anti-Terror-Polizei bezeichnete den Einsatz gegenüber der Daily Mail als komplex und groß angelegt. Die Ermittler würden gemeinsam mit örtlichen und nationalen Behörden sowie dem Verteidigungsministerium daran arbeiten, den Fall aufzuklären.

© EPA

Gleichzeitig warnte sie vor Spekulationen über die Hintergründe. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.