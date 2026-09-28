VW zieht den Stecker
Nach 24 Jahren: DIESER starke VW-Diesel verschwindet
Seit 2002 gehört der Touareg zum Modellprogramm von Volkswagen. Nun ist das Ende besiegelt. Mit der "Final Edition" verabschiedet sich VW von seinem großen SUV – danach wird der Touareg nicht mehr weitergebaut.
Die letzte Version ist mit einem 3,0-Liter-V6-Diesel mit 286 PS, 600 Nm Drehmoment, Achtgang-Automatik und permanentem Allradantrieb erhältlich. Der Startpreis liegt bei 79.330 Euro.
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Wer noch einen Touareg ergattern möchte, muss sich beeilen. Die "Final Edition" wird nur noch in bereits vorkonfigurierten Fahrzeugen angeboten. Sonderwünsche sind dabei nicht mehr vorgesehen.
Der Touareg war über zwei Jahrzehnte eines der großen SUV-Modelle von VW. Nun endet seine Geschichte – zumindest in dieser Form – nach 24 Jahren.
Ein Klassiker verschwindet
Mit dem Aus des Touareg verliert Volkswagen ein Modell, das die Marke seit Beginn der 2000er-Jahre begleitet hat. Die letzten Fahrzeuge markieren damit das Ende einer langen Ära.
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