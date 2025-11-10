Ehemalige Sprint-Olympiasiegerin kann heute kaum noch gehen

Bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney 2000 holte Marion Jones dreimal die Goldmedaille und war die schnellste Frau der Welt. Doch in den Jahren danach wurde sie des Dopings überführt. Heute kann sie kaum noch gehen.

Die ehemalige US-amerikanische Leichtathletin Marion Jones war einst die schnellste Frau der Welt. Nun hat Jones auf Instagram preisgegeben, dass sie kaum noch Treppen steigen kann.

Die 50-Jährige postete ein Video, in dem sie die Treppen herabsteigt. Dazu schrieb sie: "Sie hängen am seidenen Faden, Leute… aber wir stehen immer noch." Bei der ehemaligen Leichtathletin wurde 2020 Neuromyelitis optica, eine seltene Autoimmunerkrankung, diagnostiziert.

Seltene Nervenkrankheit

Die Krankheit hat sie vorübergehend gelähmt und ihr das Gehen unmöglich gemacht. Neuromyelitis optica attackiert das zentrale Nervensystem und beeinflusst hauptsächlich die Sehnerven und das Rückenmark. Über die Krankheit sagte Jones Anfang des Jahres: "Ich wurde in eine Rehabilitationsklinik eingeliefert, um wieder laufen zu lernen. Die Diagnose Autoimmunerkrankung war ein schwerer Schlag."

Die Ex-Leichtathletin konnte bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney dreimal die Goldmedaille und zweimal die Silberne gewinnen. Sie zählte zu den schnellsten Frauen jemals. Doch ab 2005 erhielt die US-Amerikanerin bei einigen Meetings keine Starterlaubnisse mehr, da gegen sie Dopingvorwürfe im Raum standen.

Tiefpunkt ihrer Karriere

2007 gab Jones zu, dass sie gedopt habe. Später räumte die US-Amerikanerin ein, sogar während der Olympischen Spiele gedopt zu haben. Somit gab sie ihre fünf Medaillen im Oktober 2007 wieder zurück und beendete ihre Karriere.

Da Jones zweimal unter Eid ausgesagt hatte, dass sie nie mit dem Dopingmittel in Berührung kam, wurde sie am 11. Jänner 2008 zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt.

Ihr Posting auf Instagram kam zu einem interessanten Zeitpunkt. Victor Conte, der sie mit Dopingmitteln versorgt hat, ist am 3. November 2025 im Alter von 75 Jahren verstorben. Conte hat im Juni 2025 seine Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekannt gegeben.