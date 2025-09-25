Vienna Design Week macht ab Freitag Wien zur Design-Metropole

Das Programm der "Vienna Design Week" ist jetzt online. Die 19. Ausgabe einer der maßgeblichen Designveranstaltungen in Europa findet vom 26. September bis 5. Oktober 2025 statt und bietet mit rund 200 Veranstaltungen an mehr als fünfzig Locations eine kulturelle Perspektive auf Design.

Das von Festivaldirektor Gabriel Roland und seinem Team zusammengestellte Programm beschäftigt sich traditionell nicht nur mit der Gestaltung von Produkten. In Ausstellungen, Interventionen, Workshops, Talks, Touren und vielem anderen mehr veranschaulichen Beiträge aus Bereichen wie Social Design, Handwerk, Kreislaufwirtschaft, Kunst und Architektur, welche wesentliche Rolle die Arbeit von Designern für das Zusammenleben in der Stadt und auf der ganzen Welt spielt. Das Festival gliedert sich in mehrere kuratierte Formate sowie daran anschließende Vermittlungsangebote, Talks und ortsspezifische Schwerpunkte. Ein wichtiger Bestandteil des Programms sind auch die von externen Partnern gestalteten Beiträge. An zehn Herbsttagen erwartet die "Vienna Design Week" rund 40.000 Besuchern bei etwa 200 Veranstaltungen an fünfzig über die ganze City Full of Design verstreuten Locations. Das Festival steht allen offen – der Eintritt ist größtenteils frei!

Neu in diesem Jahr ist neben dem visuellen Erscheinungsbild der "Vienna Design Week" die örtliche und terminliche Bündelung der Programmpunkte in sogenannten Zonen – von der Innenstadt über den Einzugsbereich der diesjährigen Festivalzentrale in der Wiedner Hauptstraße 52 bis hin zum Westen Wiens, wo neben bemerkenswerten jungen Designkollektiven insbesondere auch zwei besondere Highlights im Festivalprogramm zu sehen sind: die beiden Installationen im Format Passionswege, das alljährlich die Zusammenarbeit von lokalen Handwerksbetrieben mit internationalen Designschaffenden ermöglicht.

Die Talks der Vienna Design Week finden in diesem Jahr vorrangig in den Meeting Suites by Bene statt und bringen entsprechend der internationalen Ausrichtung und Strahlkraft des Festivals gleich mehrere hochrangige Proponent:innen der Designszene nach Wien. Für den Talk »Design Scroll« am 30. September 2025 in Wien zu Gast sind etwa die Betreiber:innen der vielfach beachteten Designmedien Dreamspaces (Isabelle Angèle) und the thing magazine (Nina Sieverding) sowie des Meme-Accounts b0ysfirm. Ein Schlaglicht darauf, wie Design und Architektur Geschichte formen, werfen indes der Talk »Context, Context, Context« mit dem renommierten Londoner Architekturgestalter Sam Jacob am 29. September 2025 in den Meeting Suites by Bene sowie eine Diskussion zur kürzlich abgeschlossenen Neugestaltung des nationalsozialistisch belasteten Saals des Stadtkino im Künstlerhaus am 2. Oktober 2025.