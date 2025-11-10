Olympia-Star teilt gegen junge Generation aus

Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt (59) teilt ordentlich aus.

Kurz vor ihrem 60. Geburtstag spricht die zweimalige Olympiasiegerin im Magazin Focus Klartext – und schießt gegen die junge Generation! „Meine Generation hält den Laden am Laufen!“, sagt Witt, die zur sogenannten Generation X (1965–1980) gehört. Mit Fleiß und Disziplin habe ihre Altersgruppe „viel aufgebaut“. Doch heute? Da zweifle sie an der Resilienz der Jüngeren!

Gemacht und losgelegt

Dann wird die Ex-Eiskönigin noch deutlicher: „Wenn mich heute ein 28-Jähriger unschlüssig anschaut und meint, er müsse erst mal drüber nachdenken, ob sein Job das Richtige ist – dann muss ich sagen: Wir haben einfach mal gemacht und losgelegt!“

Doppel-Gold

Witt fordert mehr Respekt für Ältere: „Wenn eine Gesellschaft älter wird, sollte man das umarmen – nicht problematisieren.“ Die Berlinerin, die 1984 und 1988 Olympia-Gold holte, war einst Superstar der DDR, später auch Symbol der Wiedervereinigung. Heute ist sie erfolgreiche Unternehmerin – und offenbar noch immer eine Frau, die sagt, was sie denkt. „Ich habe die Chancen, die mir das Leben geboten hat, immer bei den Hörnern gepackt“, so Witt. 95 Prozent ihres Lebens habe sie so geführt, „wie ich es führen wollte“.