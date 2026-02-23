Die britische Erotik-Darstellerin Bonnie Blue sorgt erneut für Schlagzeilen. Nach ihrer höchst umstrittenen "Breeding Mission" verkündet die 26-Jährige nun auf YouTube, dass sie schwanger ist.

In einem neuen YouTube-Vlog hat Bonnie Blue, die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt, die Baby-Bombe platzen lassen. Die Nachricht folgt auf eine virale Aktion, bei der die Britin mit über 400 Männern ohne Verhütung schlief, um gezielt schwanger zu werden. Ob tatsächlich einer der Teilnehmer dieser Challenge der Vater ist, bleibt unklar, doch laut der Darstellerin passt es zeitlich zusammen.

Die ersten Anzeichen bemerkte Bonnie Blue während eines Aufenthalts auf Teneriffa. In ihrem Video schildert sie ihren Fans ausführlich, wie sie sich zu diesem Zeitpunkt fühlte.

Sie klagte während des gesamten Urlaubs über Übelkeit.

Starke Migräne-Attacken plagten die 26-Jährige.

Schließlich präsentierte sie im Vlog einen positiven Schwangerschaftstest.

Klinikbesuch vor laufender Kamera

Um die Nachricht zu untermauern, filmte sich die OnlyFans-Darstellerin bei einem Termin in einer Klinik. In den Aufnahmen ist sie während einer Ultraschall-Untersuchung zu sehen. Während einige Fans begeistert auf die Baby-News reagieren, bleiben viele Kritiker skeptisch und vermuten hinter dem Update eine reine PR-Maßnahme zur Steigerung ihrer Reichweite.

Eine kontroverse Karriere

Bonnie Blue ist für ihre extremen Aktionen bekannt. Erst im vergangenen Jahr behauptete sie, innerhalb von nur zwölf Stunden mit 1057 Männern Sex gehabt zu haben.

Ihre "Breeding Mission" (Zuchtprogramm) war ihr bislang größter Aufreger.

Kritiker werfen ihr vor, ihren Körper zur reinen Klick-Ware zu degradieren.

Die aktuelle Schwangerschaftsmeldung sorgt nun für eine neue Welle an Hype und Hohn.

Zweifel an der Echtheit

Trotz der gezeigten Bilder aus der Klinik fragen sich viele Beobachter, wie authentisch das Baby-Update wirklich ist. Da Bonnie Blue regelmäßig mit Tabubrüchen arbeitet, um im Gespräch zu bleiben, wird die Frage nach der Echtheit der Schwangerschaft wohl erst in den kommenden Monaten endgültig geklärt werden.

Ungeschützter Sex kann zu gravierenden gesundheitlichen Problemen führen und zu schwerwiegenden Krankheiten.