Sex-Irrsinn: Bonnie Blue will 2.000 Männer- an einem Tag!

Die selbsternannte „Schock-Queen des Internets“ Bonnie Blue sorgt mal wieder für Aufregung.

Die 26-jährige OnlyFans-Darstellerin kündigte jetzt ihren wohl wildesten Weltrekordversuch an: Am 15. Juni will sie mit 2.000 Männern an nur einem Tag Sex haben

In einem Instagram-Video ruft Bonnie ihre Fans und Follower auf: „Kommt und stretcht mich aus.“ Die Aktion soll in London stattfinden, wo Bonnie laut eigenen Angaben „gebunden, willig und bereit“ auf ihre Teilnehmer warten wird.

43 Sekunden pro Mann

Schon im Januar schockte Bonnie Blue mit dem „Bonk-a-thon“ – einem 12-Stunden-Marathon, bei dem sie mit 1.057 Männern geschlafen haben will. Damals sorgte vor allem die Logistik für Verblüffung. Nun soll’s noch extremer werden: 2.000 Männer – das bedeutet gerade mal 43 Sekunden pro Teilnehmer.

Ein Weltrekordversuch wie ein Fließbandbetrieb –kein Wunder, dass der Shitstorm im Netz nicht lange auf sich warten ließ. Während Fans sie feiern wie einen Rockstar, äußern Kritiker massive Zweifel: „Das ist doch unmöglich!“ oder „Was stimmt nicht mit dieser Welt?“.

Bonnie selbst gibt sich betont unbeeindruckt. Nach dem letzten Mega-Event erklärte sie gegenüber Medien: „Ich bin okay. Ich hatte danach nicht mal Schmerzen.“

Gesundheitsexperten hingegen schlagen Alarm – sie warnen vor physischen Risiken, psychischer Belastung und der fragwürdigen Botschaft, die solche Aktionen senden.