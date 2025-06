Bonnie Blue macht überraschenden Sex-Rückzieher

Die selbsternannte „Schock-Queen des Internets“ Bonnie Blue sorgt mal wieder für Aufregung.

Eigentlich sollte dieses Wochenende der große Weltrekordversuch stattfinden. Die 26-jährige OnlyFans-Darstellerin wollte am 15. Juni mit 2.000 Männern an nur einem Tag Sex haben. Das bedeutet gerade mal 43 Sekunden pro Teilnehmer.

Nun machte Bonnie Blue einen überraschenden Rückzieher. „Der Petting Zoo musste weichen, aber ich ersetze ihn durch etwas noch Schöneres“, verkündete die 26-Jährige auf TikTok. Einen Grund für die Absage verriet die Britin jedoch nicht.

Stattdessen soll am Samstag nun ein anderes Event stattfinden. „Am 14. Juni mache ich den verrücktesten und größten Livestream aller Zeiten. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn seht“, so die OnlyFans-Darstellerin. Um was es sich dabei handelt, wollte Bonnie Blue noch nicht verraten.