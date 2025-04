OnlyFans-Star will Sex mit 2.000 Männern - an nur einem Tag!

1.000 Männer waren nicht genug: Jetzt will Bonnie Blue gleich mit 2.000 Männern binnen 24 Stunden schlafen.

Die 25-jährige Bonnie Blue sorgte im Jänner dieses Jahres weltweit mit einem neuen Weltrekord für Schlagzeilen. Bonnie, die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt, hat laut eigenen Angaben innerhalb von nur 24 Stunden mit 1.057 Männern geschlafen. Nun plant die junge Britin einen neuen Sex-Marathon.

In ihrem Podcast verriet die 25-Jährige ihren Plan, mit 2.000 Männern in 24 Stunden zu schlafen. Die ganze Aktion will sie gemeinsam mit OnlyFans-Kollegin Camilla Araújo angehen. "Melde dich, wenn du bereit bist, die 2.000 zu machen. Ich bin nervös", scherzte Araújo. Bonnie ist von der Idee jedenfalls angetan und verriet im Podcast auch: "Ich bin immer nervös. Wenn ich die ersten paar Leute anspreche, bin ich nervöser als sie.“

In ihrem Privatleben soll es unterdessen ebenfalls turbulent zugehen. Von ihrem Ex-Ehemann Oliver Davidson hat sie sich nach ihrem jüngsten Sex-Marathon getrennt. Gerüchten zufolge soll sie mittlerweile mit US-Rapper Lil Malibu liiert sein.