"Riesige Schlampe!" Lily Phillips spricht über ihre wildesten Sex-Eskapaden

"Extremer Sex ist mein Hobby", verrät Lily Phillips, die auf OnlyFans ein Star ist - und mit ihren Filmen sehr viel Geld verdient. Jetzt plaudert die Darstellerin aus dem Nähkästchen und verrät, mit wie vielen Männern sie gleichzeitig schon ins Bett gegangen ist...

"Extremer Sex ist mein Hobby", verrät Lily Phillips, die dank der Erotik-Plattform OnlyFans mehr als zwei Millionen Pfund – umgerechnet über 2,4 Millionen Euro – verdient. Jetzt lüftet sie ihr wohlbehütetes Geheimnis über ihr Sexleben in der Studienzeit.

Privat genauso versaut

Denn abseits ihrer Kameratätigkeiten stellt sich heraus, dass die 23-jährige Britin privat genauso versaut ist. So viel an Schauspiel ist bei ihr offenbar nicht notwendig... "Ich war schon immer eine riesige Schlampe", offenbarte Lily Phillips in einem Podcast. "Ich habe während meines Studiums damit angefangen und habe all diese Sachen sowieso abseits der Kamera gemacht", erzählte sie stolz.

Ihr Beginn bei der Plattform OnlyFans hat demnach nicht viel für sie geändert. "Es war erst ein Hobby, bevor es Arbeit wurde!" Während ihres Interviews im "Plug Talk"-Podcast verrät die 23-Jährige, dass extremer Sex für sie bereits die Norm war, bevor sie überhaupt mit OnlyFans angefangen hatte.





In 24 Stunden mit 101 Männern ins Bett

Lily Phillips wurde über Nacht eine große Bekanntheit, nachdem sie mit einer ganz besonderen Aktion aufgefallen war. Sie ist innerhalb von 24 Stunden mit 101 Männern Sex ins Bett gegangen. Wie britische Medien berichten, plant Lily bereits einen neue "spezielle" Aktion – den Weltrekord, mit 1.000 Männern in nur 24 Stunden zu schlafen, hat ihr die britische Knkurrentin Bonnie Blue bereits weggeschnappt.

Auf die Frage, ob sie mit mehr als einer Person gleichzeitig geschlafen habe, bevor sie Sexarbeiterin wurde, sagte sie ganz offen: "Nur 10 oder so."

Wegen ihrer internationalen Schock-Schlagzeilen offenbarte sie auch, dass ihr einmal beinahe die Einreise in die USA verweigert worden wäre.