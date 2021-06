Atlanta Hawks feiern Auftaktsieg in NBA-Play-offs gegen die 76ers.

Die Atlanta Hawks haben am Sonntag das erste Duell des "best of seven"-Vergleichs mit den Philadelphia 76ers im Semifinale der Eastern Conference der National Basketball Association (NBA) mit 128:124 gewonnen. Trae Young kam bei den Siegern auf 35 Punkte, bei den 76ers war der zuletzt angeschlagen gewesene Center Joel Embiid mit 39 Zählern bester Werfer.

Play-off-Ergebnis der NBA vom Sonntag (Semifinale, "best of seven"):

Eastern Conference: Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 124:128 (Stand in Serie: 0:1)