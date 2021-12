So feiern wir ins neue Jahr

Die Partylaune ist verflogen. Österreicher gehen sehr vorsichtig ins neue Jahr.

Wien. Die ehemals rauschende Nacht wird zum kuscheligen Heimabend – das zumindest sagen die Österreicher. Jeder Vierte (24 %) wird den Abend zu zweit verbringen, das zeigt eine Studie der Wiener Städtischen (Institut Gallup, 1.000 Interviews). 9 % – immerhin etwa 800.000 Menschen – wollen überhaupt alleine bleiben.

Kontrolle. Streng bleiben wir bei privaten Feiern: Fast ein Drittel will an der Haustür einen 2-G-Nachweis verlangen. Am wenigsten scheren sich darum die Steirer (24 %).

Ruhig. 80 % der Befragten sagen, sie verzichten heuer auf ein eigenes Feuerwerk.

Ausblick. Unsere Sorgen für die Zukunft hat die Generali erhoben (2.000 Interviews, durchgeführt von MindTake Research). Positiv: 77 % blicken mit Zuversicht in die Zukunft. Zum Vergleich: 2016 waren es noch 85 %. Großes Glück bedeutet für Österreicher die Familie (75 %), Freundschaften (60 %) und die Natur (56 %).

Finanzen. Aber: Unsere größten Sorgen betreffen die finanzielle Lage. Angst haben wir am meisten vor Teuerung (66 %) und Inflation (49 %). Die Pandemie folgt erst an vierter Stelle.