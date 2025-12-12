Wienerin (18) von Badner Bahn erfasst - schwer verletzt

Beim Überqueren der Gleise in einem Haltestellenbereich in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist eine 18-Jährige am Freitag von einer Garnitur der Badner Bahn erfasst worden.

Die junge Wienerin wurde Polizeiangaben zufolge mit schweren Verletzungen in das Traumazentrum Wien-Meidling gebracht. Mehrere Fahrgäste sowie ein anwesender Notarzt hatten zuvor Erste-Hilfe-Maßnahmen gesetzt.

Laut Polizei hatte die 18-Jährige auf die Abgabe eines Signaltons durch die Triebwagenführerin nicht reagiert. Eine Notbremsung wurde durchgeführt, verhinderte die Kollision mit der Frau aber nicht.