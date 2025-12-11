"Wärme schenken": Gurkerl startet Spendenaktion für Obdachlose

Wenn die Nächte eiskalt werden, zählt jede Decke, jede Mahlzeit, jede Geste. Gurkerl ruft daher zur Spendenaktion „Wärme schenken“ auf, um gemeinsam mit der Caritas Menschen ohne Obdach durch den Winter zu helfen.

Der Online-Supermarkt Gurkerl startet die Spendenaktion "Wärme schenken" zugunsten der Gruft. Die von der Caritas betriebene Einrichtung zählt zu den wichtigsten Anlaufstellen für obdach- und wohnungslose Menschen in Wien und bietet Frühstück, sowie warmes Mittag- und Abendessen, Schlafplätze, Wasch- und Duschmöglichkeiten, frische Kleidung sowie Beratung und Betreuung durch Sozialarbeiter.

Zusätzlich sind mobile Streetwork-Teams im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um Menschen, die im Freien schlafen, mit Schlafsäcken, heißen Getränken und akuter Hilfe zu unterstützen, sie vor Kälte zu schützen und bei Bedarf in Notquartiere zu begleiten.

Unterstützung für obdachlose Menschen mit dem "Gruft Winterpaket"

Gurkerl-Kunden können bis Ende Januar 2026 direkt über die "Gutschein kaufen"-Funktion im Webshop und in der App spenden. Zur Auswahl stehen Beträge von 5, 15, 30, 50 oder 100 Euro. Mit 70 Euro wird ein vollständiges "Gruft Winterpaket" finanziert, bestehend aus einem winterfesten Schlafsack und sieben warmen Mahlzeiten. Gurkerl leitet 100 Prozent aller Spenden an die Caritas der Erzdiözese Wien weiter.

Mit der Aktion "Wärme schenken" möchte Gurkerl gezielt auf diese wichtige Hilfeleistung aufmerksam machen und seinen Kunden eine einfache Möglichkeit bieten, Menschen in der kalten Jahreszeit zu unterstützen.