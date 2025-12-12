Alles zu oe24VIP
Thomas Silberberger
© APA/GEORG HOCHMUTH

2. Liga

"Azubi": Admira-Trainer wütet nach Schiri-"Skandal"

12.12.25, 23:26
St. Pölten geht als Spitzenreiter in die Winterpause der 2. Fußballliga - und das obwohl der SKN beim Letzten Schwarz-Weiß Bregenz 1:2 verlor. Denn auch die Admira unterlag in Amstetten 1:2. Der Trainer der Admira fand aber schnell einen Schuldigen. 

Knapp aber doch konnte sich St. Pölten - trotz Niederlage am letzten Spieltag vor der Winterpause - an der Tabellenspitze halten. Denn auch die Admira verlor gegen Amstetten 1:2. Mit der Schiedsrichter-Leistung war einer ganz besonders unzufrieden: Admira-Trainer Thomas Silberberger. 

Im ORF-Interview nach dem Spiel redete er sich in Rage. Auf die Frage, was ihn am meisten ärgerte, meinte er: "Die Schiedsrichterleistung, die war ein Skandal". Seine Mannschaft habe hingegen gut gespielt, hätten allerdings ihre Chancen nützen müssen. 

"Wie kann man so einen Azubi da herschicken?" 

Der Schiedsrichter müsste zum Schluss, so der Trainer, einen Elfmeter geben. "Wie kann man so einen Azubi da herschicken zu so einem Spitzenspiel. Der hat ja das Spiel in keinster Weise in der Hand gehabt - jemals", so Silberberger. 

Das Gespräch mit dem Schiedsrichter habe er noch nicht gesucht, denn: "Das spar' ich mir, sonst krieg' ich eine Anzeige".

