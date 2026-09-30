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Deutlich gestiegen

Jetzt bekommt Meloni plötzlich ein Inflations-Problem

Eine Frau hält eine Rede an einem Rednerpult vor italienischer Flagge im Hintergrund.
© APA/AFP/MILAN KAMMERMAYER
In Italien hat sich die Inflation im September deutlich verstärkt.
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Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 4,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im August hatte die Jahresrate bereits 3,2 Prozent betragen.

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Volkswirte hatten einen Anstieg der Teuerung erwartet. Sie waren im Schnitt aber nur von einer Jahresrate von 3,7 Prozent ausgegangen. Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank für die Eurozone. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im September um 2,0 Prozent zu. Auch hier wurde die Erwartung von Analysten übertroffen.

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