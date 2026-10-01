180 Euro! Odermatt-Aussage sorgt für Fan-Wirbel

Die hohen Ticketpreise für die Ski-WM sorgen für Diskussionen. Jetzt schaltet sich Marco Odermatt und überrascht mit einer klaren Ansage.

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Vier Monate vor der Ski-WM in Crans-Montana (1. bis 14. Februar 2027) wird in der Schweiz heftig über die Ticketpreise diskutiert. Bis zu 170 Franken – umgerechnet knapp 180 Euro – werden für Tribünenplätze bei besonders begehrten Rennen verlangt. Jetzt hat sich Marco Odermatt in die Debatte eingeschaltet.

Und der Schweizer Superstar verteidigt die hohen Preise. "Ich glaube, das Ticket für die Abfahrt der Herren kostet 170 Franken", sagt Odermatt gegenüber dem "Blick".

Odermatt zieht Formel-1-Vergleich

Für den dreifachen Weltmeister ist der Preis nicht überzogen. Odermatt sieht den Ski-Sport vielmehr im Wettbewerb mit anderen großen Sportveranstaltungen.

"Wenn man in der obersten Wintersport-Liga sein möchte oder sich mit Formel 1, MotoGP oder Tennis vergleichen will, kann man nicht beim wichtigsten Rennen der kommenden zwei Jahre – noch dazu in der Schweiz, der Ski-Nation Nummer eins – das Ticket für 50 Franken verkaufen", stellt Odermatt klar.

Auch der Vergleich mit der Champions League und dem Tennis-Klassiker in Wimbledon bestärkt ihn in seiner Haltung. Die Preise für die WM in Crans-Montana seien "berechtigt und legitim".

Eine Aussage, die in der Schweiz kontrovers diskutiert wird.

Tickets gibt es auch ab 20 Franken

Allerdings müssen Ski-Fans nicht zwingend 170 Franken bezahlen. Odermatt verweist selbst auf günstigere Möglichkeiten entlang der Strecke.

Das bestätigt Sophie Clivaz, Marketing- und Kommunikationschefin der WM. "Die Tribünentickets für die heiß begehrten Rennen sind teuer. Das ist uns bewusst", räumt sie ein.

Nach Angaben der Organisatoren werden Karten auch für 65 Franken angeboten, Plätze entlang der Piste gibt es bereits ab 20 Franken.

Die WM beginnt am 1. Februar mit dem Parallel-Team-Event. Für Odermatt wird es spätestens am 7. Februar besonders ernst: Dann steigt in Crans-Montana die Herren-Abfahrt.