Musikfans weltweit sidn geschockt: Marlon Jackson, älterer Bruder des verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson, hat erstmals über seinen jahrelangen Kampf gegen den Krebs gesprochen.

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Vier Jahre lang trug er diese schwere Last im Stillen, nun sucht er die Öffentlichkeit.

Marlon Jackson (69), der einst gemeinsam mit seinen Brüdern als Mitglied der legendären "Jackson 5" Musikgeschichte schrieb, leidet an Prostatakrebs. Wie der Musiker jetzt verriet, befindet sich die Krankheit bereits im vierten Stadium.

Offenbarung im Podcast

Seine bewegende Beichte legte der Sänger im Gespräch mit dem Podcast "Farah Shammas" ab, wie unter anderem das US-Magazin In Touch Weekly berichtet.

Ohne Umschweife sprach der 69-Jährige dort über seinen aktuellen Gesundheitszustand und machte deutlich, was ihm in dieser schweren Zeit den größten Halt gibt: sein tiefer Glaube. "Ich will den Leuten sagen: Gott hält mich. Ich habe seit vier Jahren Krebs. Prostata, Stadium vier", erklärte Jackson offen. Trotz der ernsten medizinischen Ausgangslage wirkte der Musiker im Gespräch gefasst und zuversichtlich.

Marlon Jackson, a member of 'The Jacksons' group performs during the 60th session of the International Festival of Carthage (FIC) at the Carthage Roman Theatre on the outskirts of Tunis on July 20, 2026. (Photo by FETHI BELAID / AFP) © AFP

Alltag mit Disziplin statt Rückzug

Obwohl ein viertes Stadium bei Krebserkrankungen als weit fortgeschritten gilt, lässt sich Marlon Jackson nicht unterkriegen. Um seinen Körper bestmöglich zu unterstützen, hat der einstige Kinderstar seinen Alltag strikt auf Gesundheit ausgerichtet. Laut übereinstimmenden Medienberichten, darunter "Promiflash", achtet er sehr genau auf eine bewusste Ernährung und hält sich konsequent fit: Viermal pro Woche absolviert der 69-Jährige stramme Spaziergänge von jeweils fast vier Meilen – das entspricht einer Strecke von rund 6,4 Kilometern pro Einheit.

Medizinische Details bleiben privat

Warum er sich dazu entschied, die Diagnose vier Jahre lang vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, führte Jackson im Interview nicht im Detail aus.

Auch zu seinen bisherigen Therapien, laufenden Behandlungen oder der genauen Prognose seiner Ärzte behält der Sänger laut der Schweizer Zeitung "Blick" weitere Informationen vorerst für sich. In den sozialen Netzwerken sorgen seine offenen Worte bereits für eine Welle der Anteilnahme. Zahlreiche Fans der Jackson-Familie senden dem Musiker Genesungswünsche und loben seinen Mut, mit der Erkrankung an die Öffentlichkeit zu gehen.