Hollywood, Kameras und neugierige Blicke: Johnny Depp hat genug vom großen Rummel. Der Schauspieler zieht sich lieber auf seine Privatinsel auf den Bahamas zurück – dort findet er endlich Ruhe und Anonymität.

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"Heute lebe ich die meiste Zeit auf den Bahamas. Dort habe ich vollkommenen Frieden gefunden. Niemand richtet eine Kamera auf mich oder starrt mich an", verriet der 63-Jährige im Interview mit dem Wall Street Journal. Auf seiner eigenen Insel kann Depp dem Hollywood-Trubel entkommen und ein Leben fernab der Öffentlichkeit führen.

Privates Paradies seit 2004

Die Insel gehört dem "Fluch der Karibik"-Star bereits seit 2004. Im Zentrum des Anwesens steht ein Holzhaus aus den 1940er-Jahren. Dazu kamen im Laufe der Zeit eine Jurte und ein eigenes Atelier. Auch die Kunst ist für Depp ein wichtiger Rückzugsort: "Die Kunst ist weiterhin ein Zufluchtsort, der es mir ermöglicht, die Welt um mich herum zu verarbeiten", erklärte er.

Dass er die Abgeschiedenheit sucht, ist allerdings keine neue Entwicklung. Schon 2009 erzählte Depp der Vanity Fair, wie sehr ihm Bootsfahrten und Ortswechsel helfen, den Kopf freizubekommen. "Ich musste fliehen. Die Möglichkeit, ins Boot zu steigen und weiterzuziehen, gab meinem Kopf wieder Freiheit. Eskapismus bedeutet für mich Überleben", sagte er damals.

Abstand vom Hollywood-Zirkus

Seine Insel bezeichnete Depp schon damals als sicheren Hafen. Wenn ihn das Filmgeschäft und der damit verbundene Rummel frustrierten, könne er dorthin verschwinden. "Ich kann hierherkommen und untertauchen", erklärte der Schauspieler.

In den vergangenen Jahren sorgte Depp vor allem mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Der Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard und die Vorwürfe häuslicher Gewalt bestimmten lange die Berichterstattung. Auch beruflich wurde es ruhiger um ihn: Seine Rolle im "Fluch der Karibik"-Franchise verlor er, große Filmproduktionen blieben zunächst aus.

Mit dem 2026 erschienenen Film "Ebenezer" kehrte Depp nun wieder in einer größeren Rolle auf die Leinwand zurück. © Variety via Getty Images

Mit dem 2026 erschienenen Film "Ebenezer" kehrte Depp nun wieder in einer größeren Rolle auf die Leinwand zurück. Doch wenn die Kameras ausgehen, zieht es ihn weiterhin an seinen persönlichen Rückzugsort auf den Bahamas.