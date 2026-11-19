Nach einem schweren Schicksalsschlag könnte für John Travolta ein neues Kapitel beginnen. Sechs Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau Kelly Preston spricht der Hollywoodstar erstmals wieder offen über eine neue Liebe.

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In der US-Sendung "Today" sprach Travolta eigentlich über seinen kommenden Film "November 1963". Doch Moderator Craig Melvin wollte auch wissen, wie es um sein Liebesleben steht. Ob er sich wieder Dates und eine neue Beziehung vorstellen könne?

Die Antwort des Schauspielers fiel eindeutig aus: "Nun, Liebe ist alles ... sie gehört zu meiner Persönlichkeit. Bin ich also offen dafür? Ja." Ob es bereits eine neue Frau in seinem Leben gibt, verriet der Hollywoodstar allerdings nicht.

Nach dem Verlust stand die Familie im Mittelpunkt

Dass Travolta so lange keine neue Beziehung in Betracht zog, hatte einen traurigen Hintergrund. Seine Ehefrau Kelly Preston starb im Juli 2020 im Alter von 57 Jahren an Brustkrebs. Zuvor hatte sie zwei Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft.

Für Travolta stand danach vor allem eines im Mittelpunkt: seine Kinder Ella Bleu und Benjamin. Er wollte ihnen nach dem Verlust ihrer Mutter Halt und Sicherheit geben. "Man ist sowohl Mutter als auch Vater, wenn ein Elternteil geht", erklärte er im Interview.

Fast 30 Jahre Ehe mit Kelly Preston

Travolta und Preston lernten sich 1987 kennen und heirateten vier Jahre später. © WireImage

Travolta und Preston lernten sich 1987 kennen und heirateten vier Jahre später. Fast drei Jahrzehnte waren sie ein Paar. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder: Ella Bleu, Benjamin und Sohn Jett, der bereits 2009 im Alter von 16 Jahren starb.

Auch heute erinnert Travolta regelmäßig an seine verstorbene Frau. Zu ihrem Geburtstag im Oktober teilte er ein Video seiner Tochter Ella bei der Paris Fashion Week und schrieb, wie stolz Kelly auf sie gewesen wäre.

Nun scheint der Schauspieler aber auch wieder an die eigene Zukunft zu denken.