US-Banken: Tausende Kunden ohne Zugriff auf ihr Online-Banking

Wer am Montag sein Konto bei einer großen US-Bank checken wollte, bekam oft eine Fehlermeldungen. Bei Instituten wie Chase, Bank of America und Wells Fargo kam es zu massiven Ausfällen – teils wurden sogar falsche Kontostände angezeigt.

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Der Zugriff auf das Online- und Mobile-Banking war am Montag stark eingeschränkt oder komplett blockiert.

Laut dem Störungsportal Downdetector häuften sich die Beschwerden bei gleich mehreren großen Banken – darunter JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und U.S. Bank. Auch der Zahlungsdienst Zelle war von den Problemen betroffen.

Kontostände weg, Überweisungen blockiert

Besonders hart traf es Kunden von JPMorgan Chase: Allein dort gingen bis zu 6.000 Störungsmeldungen ein. Wells Fargo meldete rund 800 Störungen.

In sozialen Netzwerken berichteten verunsicherte Nutzer, dass ihre Kontostände plötzlich gar nicht mehr oder fehlerhaft angezeigt wurden und laufende Transaktionen fehlschlugen.

Bei Wells Fargo meldeten Hunderte Kunden Probleme beim Login und bei Überweisungen. Neben den Banking-Apps und Webseiten streikten vereinzelt auch Geldautomaten, so Berichte.

Der Zugriff auf das Online- und Mobile-Banking war am Montag stark eingeschränkt oder komplett blockiert. © AFP

Viele Nutzer erhielten lediglich den Hinweis, dass bestimmte Dienste aktuell nicht verfügbar seien.

Steckt ein Hackerangriff dahinter?

Angesichts der gleichzeitigen Ausfälle bei mehreren Großbanken machten schnell Gerüchte über eine mögliche Cyberattacke die Runde. Auffällig ist auch der zeitliche Zusammenhang mit den Störungen bei Microsoft zuvor. Downdetector zeigt seit Tagen auch eine ungewöhnliche Häufung von Ausschlägen.

JPMorgan Chase gab diesbezüglich jedoch vorsichtige Entwarnung: Nach Angaben des Senders CNBC geht das Institut derzeit nicht davon aus, dass böswillige Akteure oder Hacker hinter dem Chaos stecken. Ein Sprecher von Chase bestätigte stattdessen ein internes technisches Problem, durch das sich Transaktionen verzögern. Die Gelder der Kunden seien sicher, Techniker würden bereits mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten.